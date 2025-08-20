OM : Romain Molina fait de nouvelles révélations sur la grosse bagarre entre Rabiot et Rowe

Romain Molina vient de faire de nouvelles révélations sur Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se sont bagarrés dans le vestiaire après la défaite de l’OM contre le Stade Rennais.

Le climat à l’Olympique de Marseille est devenu électrique après la défaite contre le Stade Rennais. En effet, les yeux sont rivés sur Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont été placés sur la liste des transferts après une violente bagarre dans le vestiaire en Bretagne. Si, les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia sont sortis du silence, le journaliste Romain Molina a livré de nouveaux éléments sur cette confrontation dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Selon lui, la scène ne se limite pas à une simple dispute sportive. Il raconte que l’incident est parti d’un échange houleux entre Geronimo Rulli et l’ailier anglais Jonathan Rowe. L’Argentin, très remonté après la défaite, aurait reproché en espagnol les mêmes erreurs répétées par l’équipe : « Après la défaite, Rulli commence à pester dans le vestiaire en espagnol sur les erreurs du passé qui ne seraient pas apprises. Il va utiliser un vocabulaire très fleuri en espagnol contre Jonathan Rowe. »

Une situation qui a dégénéré

Face à ces propos, Rowe ne se laisse pas insulter sans réagir. Molina rapporte : « Donc évidemment Rowe se laisse pas faire. » C’est à ce moment qu’Adrien Rabiot décide d’intervenir, dans un rôle d’apaisement : « Rabiot arrive et intervient, essaye de calmer un petit peu ça. » Mais la tentative échoue. L’ailier anglais prend mal cette intervention : « Rowe n’accepte pas forcément ça, se lève, commence à avoir une altercation avec Rabiot. »

C’est alors que la situation dégénère brutalement. Romain Molina détaille : « Et là… Rabiot met la première. » À partir de ce geste, l’échange devient une bagarre violente, bien loin des tensions classiques d’un vestiaire : « Ce n’était pas une simple bagarre de vestiaire. Il y a eu deux rounds. Ça a duré 10 minutes. C’est une bagarre de rue. »

Un malaise qui n’a rien changé

« Les mecs se battent alors qu’un de leur coéquipier de 17 ans fait un malaise. Ils s’en foutent. C’est un pétage de plomb, de la folie. Plusieurs personnes ont essayé de les séparer. Les deux ont continué à s’insulter et à se menacer encore après », a ajouté Molina, en référence au jeune Darryl Bakola.

Ainsi, ce qui n’aurait pu être qu’une dispute ponctuelle a pris des proportions inédites, poussant l’OM à écarter coup sur coup deux de ses joueurs majeurs.