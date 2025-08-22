OM : des nouvelles fraîches d’Amine Gouiri ! 

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille avant le choc face au Paris FC : Amine Gouiri, qui avait ressenti une gêne lors du dernier entraînement, voit sa blessure s’avérer bénigne et pourrait être bientôt opérationnel.

Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Selon L’Équipe, la petite blessure subie lors du dernier entraînement de l’OM n’inspirait pas d’inquiétude outre mesure du côté du staff médical. La Minute OM confirme et va même plus loin en affirmant que l’attaquant algérien est déjà à disposition du staff olympien. Si on attendra d’en savoir plus lors de la conférence de presse de Roberto De Zerbi ce vendredi en début d’après-midi, rien ne dit à l’instant T qu’il doit faire une croix sur la réception du Paris FC de demain (17h).

S’il devait être opérationnel, le quotidien sportif l’imagine comme solution au poste de milieu offensif, potentiellement en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi à gauche, où il s’est déporté après l’entrée du Gabonais en Bretagne. En défense, la blessure de Facundo Medina va une nouvelle fois contraindre De Zerbi à s’adapter derrière, où CJ Egan-Riley devrait enchaîner et Ulisses Garcia pourrait retrouver sa place à gauche.

Associé à Pierre-Emile Höjbjerg en double pivot, Angel Gomes pourrait monter d’un cran au milieu, dans une position avancée qu’il a pu connaître au LOSC. Dans ce cas, Geoffrey Kondogbia formerait la paire avec Höjbjerg dans l’entrejeu. Les jeunes Darryl Bakola, dans l’entrejeu, et Robinio Vaz, devant, pourraient eux aussi profiter du flou ambiant pour gratter du temps de jeu à l’OM. D’entrée ?