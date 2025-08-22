PSG – SCO d’Angers : les compos sont tombées !
OM : McCourt prend parti dans le conflit entre la direction et les Rabiot !

Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, lors d'un match au Vélodrome la saison dernière.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a renouvelé sa confiance à ses dirigeants après les secousses provoquées par l’affaire Rabiot.

Depuis une semaine qu’a explosé l’affaire Rabiot, tout le monde a fini par prendre la parole, hormis l’intéressé. Muré dans le silence, le milieu de terrain a laissé sa mère allumer la direction de l’OM dans les médias. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, ce vendredi en conférence de presse, ont tous livré leur version des événements ayant conduit à la mise à l’écart d’Adrien Rabiot puis à sa mise sur le marché.

« J’exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi »

Tous sauf Frank McCourt. Mais l’erreur est réparée. L’AFP a contacté le propriétaire de l’OM, qui a répondu sans surprise qu’il soutenait sans réserve ses dirigeants. L’homme d’affaires américain, qui sera présent demain après-midi au Vélodrome pour le match contre le Paris FC, a rappelé les valeurs ayant permis au club d’atteindre ses objectifs la saison dernière.

« J’exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club. La gestion du club repose sur des valeurs fondamentales : humilité, discipline, respect de l’autre, des hiérarchies et de l’institution, autant de principes qui ont permis au club d’atteindre ses objectifs au cours de l’année passée. A l’aube d’une saison majeure, française et européenne, chacun doit se mettre au seul service de l’Olympique de Marseille et faire ce qu’il faut pour gagner sur le terrain. »

