RC Lens Mercato : accord total pour le transfert de Sinayoko
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Rabiot a repoussé une première offre

Adrien Rabiot, lors de ce qui pourrait être son dernier match avec l'OM, à Rennes.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Placé sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot aurait refusé une première offre, émise par le champion de Turquie, Galatasaray.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a affirmé qu’Adrien Rabiot éprouvait des regrets par rapport à tout ce qu’il s’est passé depuis vendredi et son coup de sang à l’égard de Jonathan Rowe dans les vestiaires à Rennes. Le milieu français ne s’attendait pas à être placé sur la liste des transferts par sa direction et, à entendre son coach, on pourrait croire qu’une réconciliation est possible. Sauf que sa mère a fait en sorte que ce ne soit pas possible en tirant à boulets rouges sur Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi lui-même dans les médias. Départ il y aura pour le « Duc », arrivé il y a moins d’un an à Marseille…

Il a dit non à Galatasaray

Véronique Rabiot mais aussi Medhi Benatia assurent avoir déjà reçu plusieurs offres. Sans préciser l’identité des clubs, même si l’on peut penser que l’AC Milan, où Massimiliano Allegri le tient en haute estime, est venu aux nouvelles. Foot Mercato assure que Galatasaray a tenté sa chance. Mais qu’Adrien Rabiot aurait « poliment » refusé la proposition des champions de Turquie. Suivi par Manchester United l’été dernier, l’international français pourrait de nouveau être courtisé par les Red Devils, qui cherchent un milieu, en témoigne leur intérêt pour Eduardo Camavinga.

L’OM, en tout cas, semble décidé à tenir bon sa position, à savoir vendre le milieu 15 M€ ou le conserver un an sans jouer. Adrien Rabiot n’a pas intérêt à aller au bras de fer car, en fin de saison prochaine, il y aura la Coupe du monde…

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet