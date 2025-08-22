OM Mercato : Rabiot a repoussé une première offre

Placé sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot aurait refusé une première offre, émise par le champion de Turquie, Galatasaray.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a affirmé qu’Adrien Rabiot éprouvait des regrets par rapport à tout ce qu’il s’est passé depuis vendredi et son coup de sang à l’égard de Jonathan Rowe dans les vestiaires à Rennes. Le milieu français ne s’attendait pas à être placé sur la liste des transferts par sa direction et, à entendre son coach, on pourrait croire qu’une réconciliation est possible. Sauf que sa mère a fait en sorte que ce ne soit pas possible en tirant à boulets rouges sur Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi lui-même dans les médias. Départ il y aura pour le « Duc », arrivé il y a moins d’un an à Marseille…

Il a dit non à Galatasaray

Véronique Rabiot mais aussi Medhi Benatia assurent avoir déjà reçu plusieurs offres. Sans préciser l’identité des clubs, même si l’on peut penser que l’AC Milan, où Massimiliano Allegri le tient en haute estime, est venu aux nouvelles. Foot Mercato assure que Galatasaray a tenté sa chance. Mais qu’Adrien Rabiot aurait « poliment » refusé la proposition des champions de Turquie. Suivi par Manchester United l’été dernier, l’international français pourrait de nouveau être courtisé par les Red Devils, qui cherchent un milieu, en témoigne leur intérêt pour Eduardo Camavinga.

L’OM, en tout cas, semble décidé à tenir bon sa position, à savoir vendre le milieu 15 M€ ou le conserver un an sans jouer. Adrien Rabiot n’a pas intérêt à aller au bras de fer car, en fin de saison prochaine, il y aura la Coupe du monde…