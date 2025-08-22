OM Mercato : nouveaux rebondissements pour Rowe et Zhegrova ! 

Alors que le transfert de Jonathan Rowe à Bologne est imminent, l’Olympique de Marseille n’a pas encore abdiqué à l’idée d’arracher Edon Zhegrova au LOSC cet été. Mais il y a un hic.

🟥 Rumeur

L’aventure de Jonatah Rowe à l’OM est sur le point de prendre fin. Comme déjà évoqué longuement hier, l’ailier anglais va rejoindre Bologne. Cette nuit, Fabrizio Romano a confirmé un accord avec des détails : 17 millions d’euros plus 2,5 M€ de bonus et une clause de revente de 10% pour l’Olympique de Marseille. Rowe devrait passer sa visite dans les prochaines 24 heures.

Le départ de Rowe et l’argent récupérer dans cette opération plutôt juteuse pourrait permettre à l’OM de relancer la piste menant à Edon Zhegrova. Problème : Tuttosport affirme dans son édition du jour que l’ailier kosovar du LOSC veut rejoindre la Juve et ne pense pas à signer à l’OM. Un accord sur son contrat a déjà été trouvé : salaire de 2,5 M€ jusqu’en 2030.

Son transfert est possible contre 18-20 M€, mais à condition que Nico Gonzalez rejoigne l’Atlético Madrid. L’OM pourrait profiter de cette brèche temporelle pour s’immiscer dans le dossier et proposer une offre concrète au LOSC.

« Le coup d’œil de But FC »

« Autant l’OM semble faire un joli coup financier avec Rowe, autant la piste menant à Zhegrova semble lui échapper. Et en moins de dix jours, un ailier de son calibre sera difficile à dénicher sur le marché des transferts. »