PSG Mercato : énorme coup de théâtre pour Rodrigo Mora (FC Porto) !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Ordonez part au clash avec le Club Bruges !

Joel Ordonez (à droite) lors d'un match du Club Bruges en championnat de Belgique.
Raphaël Nouet
23 août 2025

Furieux d’apprendre que le Club Bruges ne voulait finalement plus le vendre alors qu’il souhaite signer à l’OM, le défenseur équatorien Joel Ordonez a décidé de sécher l’entraînement du jour.

Il n’y a pas qu’à l’Olympique de Marseille que ça chauffe actuellement ! Chez ses potentielles recrues aussi. En attendant de savoir si la réception du Paris FC ce samedi va permettre à la température de descendre du côté de la Provence, ça commence à devenir bouillant du côté de Bruges ! Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Joel Ordonez aurait séché l’entraînement du jour des Bleu et Noir pour protester contre la décision de sa direction de ne plus le vendre.

L’OM doit d’abord vendre avant de le recruter

Ce revirement de situation s’explique par le fait que Bruges commence par perdre patience devant l’attentisme des dirigeants marseillais. Ceux-ci doivent d’abord vendre avant de continuer leur mercato. Ils sont dans l’attente que Bologne achète Jonathan Rowe ou que Neal Maupay, Amine Harit, Derek Cornelius et surtout Adrien Rongier trouvent preneurs. A ce moment seulement ils pourront se permettre de mettre 30 M€ sur la table pour Ordonez. Tavolieri explique d’ailleurs que l’OM a répondu aux attentes des Belges avec une proposition de 25 M€ plus 5 M€ et un pourcentage sur une future vente.

Le défenseur équatorien est tellement déterminé à signer à l’OM qu’il a repoussé des offres venues d’Angleterre. Il s’est déjà mis d’accord sur un futur contrat et attend désormais que le transfert se conclut. Quitte à mettre la pression à sa direction pour qu’elle accepte la prochaine proposition…

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet