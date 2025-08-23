OM Mercato : Ordonez part au clash avec le Club Bruges !

Furieux d’apprendre que le Club Bruges ne voulait finalement plus le vendre alors qu’il souhaite signer à l’OM, le défenseur équatorien Joel Ordonez a décidé de sécher l’entraînement du jour.

Il n’y a pas qu’à l’Olympique de Marseille que ça chauffe actuellement ! Chez ses potentielles recrues aussi. En attendant de savoir si la réception du Paris FC ce samedi va permettre à la température de descendre du côté de la Provence, ça commence à devenir bouillant du côté de Bruges ! Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Joel Ordonez aurait séché l’entraînement du jour des Bleu et Noir pour protester contre la décision de sa direction de ne plus le vendre.

L’OM doit d’abord vendre avant de le recruter

Ce revirement de situation s’explique par le fait que Bruges commence par perdre patience devant l’attentisme des dirigeants marseillais. Ceux-ci doivent d’abord vendre avant de continuer leur mercato. Ils sont dans l’attente que Bologne achète Jonathan Rowe ou que Neal Maupay, Amine Harit, Derek Cornelius et surtout Adrien Rongier trouvent preneurs. A ce moment seulement ils pourront se permettre de mettre 30 M€ sur la table pour Ordonez. Tavolieri explique d’ailleurs que l’OM a répondu aux attentes des Belges avec une proposition de 25 M€ plus 5 M€ et un pourcentage sur une future vente.

Le défenseur équatorien est tellement déterminé à signer à l’OM qu’il a repoussé des offres venues d’Angleterre. Il s’est déjà mis d’accord sur un futur contrat et attend désormais que le transfert se conclut. Quitte à mettre la pression à sa direction pour qu’elle accepte la prochaine proposition…