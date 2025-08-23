OM : le groupe marseillais renforcé par des retours pour affronter le Paris FC

Le groupe de l’OM pour la réception du Paris FC.

Ce samedi à 17 heures, l’OM affronte le Paris FC après une semaine chaotique, marquée par la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le groupe convoqué par Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et les deux joueurs ne sont évidemment pas présents. De plus, Medina, Paixão, Kondogbia et Harit ne sont pas là non plus. En revanche, Maupay et Lirola font leur retour, alors que Gouiri est également de la partie, lui qui était annoncé blessé.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Lirola, Murillo, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Nadir – Abdallah, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Maupay, Vaz.