FC Barcelone : Yamal a mis une énorme claque à Rashford
OM : la compo probable de Roberto De Zerbi face au Paris FC

OM : la compo probable de Roberto De Zerbi face au Paris FC
William Tertrin
23 août 2025

La compo probable de l’OM pour affronter le Paris FC au Vélodrome ce samedi.

L’Olympique de Marseille se prépare à accueillir le Paris FC ce samedi (17h) avec plusieurs ajustements à prévoir, après un revers frustrant sur la pelouse de Rennes et une semaine marquée par d’intenses turbulences. Le coach Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif amoindri par les blessures et les absences : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont écartés, tandis que Geoffrey Kondogbia, récemment aligné en défense centrale face à Rennes, est également forfait. Facundo Medina, touché à une cheville, devra encore attendre pour faire ses débuts.

Ces contraintes offrent néanmoins au technicien italien l’occasion d’apporter du sang neuf et de tester de nouvelles solutions tactiques. Selon L’Équipe, Amine Gouiri pourrait évoluer derrière Pierre-Emerick Aubameyang pour combler le vide laissé par Rabiot, ce qui ouvrirait la porte à Robinio Vaz, tout juste 18 ans, sur le côté gauche. Par ailleurs, Bilal Nadir reste une alternative intéressante pour occuper le rôle de meneur de jeu si Aubameyang venait à être positionné à gauche. L’option Timothy Weah existe également.

Cette rencontre représente donc un véritable défi pour Marseille, qui a vécu une semaine chaotique suite à la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ce dernier s’est d’ailleurs rendu à Bologne pour s’engager avec le club italien.

La compo probable de l’OM

Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi (cap), Garcia – Højbjerg, Gomes – Greenwood, Gouiri, Vaz – Aubameyang.

