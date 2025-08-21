OM Mercato : Jonathan Rowe en route pour son futur club !

OM : Véronique Rabiot détruit Pablo Longoria et Medhi Benatia et évoque l’avenir de son fils
Placé sur la liste des transferts par l’OM, Jonathan Rowe a été autorisé à se rendre à Bologne.

L’Olympique de Marseille a trouvé une solution pour Jonathan Rowe, placé dans la liste des transferts après sa bagarre avec Adrien Rabiot. Selon les informations relayées par Foot Mercato et confirmées par RMC Sport, son transfert est en passe d’être finalisé avec le club italien de Bologne.

Un transfert autour de 18 millions d’euros

Le montant de la transaction tournerait autour de 18 millions d’euros, avec un pourcentage éventuel à la revente prévu dans l’accord. Dans ce cadre, le joueur, dont l’option d’achat a été levée cet été, a reçu l’autorisation de se rendre en Italie afin de concrétiser ce transfert, ce qui ouvre la voie à un départ imminent. Cette opération pourrait permettre à l’OM de résoudre l’un des dossiers sensibles de son effectif tout en réalisant une opération financière intéressante.

