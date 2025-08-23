OM – Paris FC (5-2) : De Zerbi ouvre la porte à un retour de Rabiot !

En conférence de presse après la victoire de l’OM sur le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a déclaré être prêt à aider pour apaiser les choses avec Adrien Rabiot.

Ce samedi, comme tous les supporters de l’OM, Roberto De Zerbi est passé par tous les états. Inquiet après le poteau du PFC dès la 5e minute, euphorique après les deux buts de son équipe, dépité après le retour parisien et, enfin, enthousiaste après les trois réalisations en fin de match. Au final, ce 5-2 constitue une grosse bouffée d’oxygène après cette semaine très compliquée marquée par l’affaire Rabiot. Et, surprise, alors que le départ du milieu semblait inéluctable, De Zerbi a déclaré être prêt à jouer un rôle pour apaiser les choses !

« Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout »

« Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain. »

Medhi Benatia et Pablo Longoria suivront-ils leur entraîneur ? Les déclarations de Véronique Rabiot pourraient peser lourd dans la balance…