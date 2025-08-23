Stade Rennais Mercato : un géant européen s’attaque à Jacquet !
OM – Paris FC (5-2) : les notes des Marseillais 

Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Bastien Aubert
23 août 2025

L’Olympique de Marseille s’est imposé devant le Paris FC au Vélodrome pour remporter sa première victoire de la saison (5-2). Voici les notes des hommes de Roberto De Zerbi.

Geronimo Rulli : 6

Comme d’habitude, Rulli a tenu la baraque dans les buts marseillais, sortant plusieurs parades de qualité en première période, sur des frappes à mi-distance. En seconde période, il ne peut rien sur l’égalisation de Moses Simon et rate une sortie qui aurait pu coûter cher (64e).

Leonardo Balerdi : 4

Totalement pris sur la première occasion du Paris FC (5e), le capitaine argentin ne dégage pas une sérénité absolue depuis sa boulette à Rennes. Toujours autant de mal à gérer la profondeur, il a toutefois une grosse occasion de la tête (60e) et a laissé l’initiative du jeu à CJ Egan-Riley. Une consigne de Roberto De Zerbi ?

CJ Egan-Riley : 4

À la baguette pour impulser la première relance, il a offert un petit bijou en cloche à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a touché le poteau (12e). Il tarde à lâcher son ballon, ce qui témoigne également d’une faible mise à disponibilité de ses coéquipiers. Une perte de balle qui aurait pu coûter cher (55e).

Ulisses Garcia : 3

Était-il sur le terrain ? Pendant 45 minutes, la question a pu se poser. Il faut dire qu’il n’a pas eu la partie facile devant Ilan Kebbal, le feu follet parisien. Il a toutefois tenté sa chance de loin, signe qu’il a essayé de sortir de sa léthargie (45e). Ses appels étaient des copier-coller de Weah.

Amir Murillo : 4

Plus discret qu’à Rennes, où il avait été partout, Amir Murillo couvre sur la deuxième occasion parisienne (18e) et n’a pas apporté son écot habituel en phase offensive. Le Panaméen a semblé emprunté, avec du retard sur de nombreux ballons. 

Angel Gomes : 6

L’Anglais a ratissé quelques ballons et offert sa disponibilité dans l’entrejeu avec beaucoup de passes latérales ou vers l’arrière, ce qui a ralenti le jeu. Mais Angel Gomes reste la plaque tournante de cette équipe et a gratifié le Vélodrome de quelques gestes léchés.

Pierre-Emile Höjbjerg : 6

Pierre-Emile Höjbjerg a su mettre le pied sur le ballon et mis les coudes quand il le fallait. Un bon centre qui n’a pas trouvé preneur (45e). Mais, globalement, le Danois n’apporte pas de tranchant dans l’entrejeu, cette passe qui pourrait casser des lignes. Sauvé par son but, d’une frappe limpide (4-2, 81e).

Timothy Weah : 3

Timothy Weah a eu l’air perdu au poste d’ailier gauche, où il dépannait. C’est d’ailleurs lui qui a laissé trop de liberté à Kebbal sur la réduction du score à l’entrée de la surface (1-2, 28e). Remplacé par Nadir (62e), qui a apporté du sang neuf par ses appels et ses prises de balle. C’est lui qui presse la défense parisienne qui amène le troisième but marseillais (3-2, 72e) et c’est lui qui décale Höjbjerg sur son but. Une entrée décisive qui mérite un bon 7. 

Pierre-Emerick Aubameyang : 7

Discret jusque-là, le Gabonais a touché du bois puis obtenu un penalty transformé par Greenwood (1-0, 17e). Sur corner, il a doublé la mise d’une reprise acrobatique du gauche rasante (2-0, 24e). Plein de sang-froid pour claquer un doublé du plat du pied (72e). Remplacé par Vaz (6), qui a obtenu un penalty raté par Greenwood (85e) et inscrit un but de toute beauté dans le temps additionnel (5-2, 90+5).

Amine Gouiri : 4

Un premier débordement côté droit qui a donné le ton de son match (6e) et une réelle bonne volonté de s’insérer entre les lignes. Mais il a finalement eu peu d’influence sur le jeu. Surtout, il n’a toujours pas marqué… 

Mason Greenwood : 6

Sollicité pour déverrouiller la défense adverse, l’Anglais n’a pas tremblé au moment d’ouvrir le score sur penalty (17e). Passeur décisif sur le deuxième but marseillais (24e), il a peu à peu disparu de la circulation et a même raté un penalty en fin de match (85e). 

Bastien AUBERT, au Vélodrome 

