OM – PFC : le message sympa de Rowe à ses futurs ex-coéquipiers
OM – PFC : le message sympa de Rowe à ses futurs ex-coéquipiers

Jonathan Rowe lors de son dernier match avec l'OM, à Rennes.
Raphaël Nouet
23 août 2025

Actuellement à Bologne en attendant la finalisation de son transfert, Jonathan Rowe a suivi le match de l’OM contre le Paris FC et publié un message d’encouragement.

S’il a surtout été question d’Adrien Rabiot lors des sept derniers jours à l’OM, il ne faut pas oublier que la principale victime de cette histoire est Jonathan Rowe. L’ailier anglais, en dedans à Rennes, a été pris à partie par plusieurs coéquipiers dans les vestiaires du Roazhon, avant d’être agressé physiquement par Rabiot. Et il est le seul, au final, que l’on n’ait pas entendu sur cette triste histoire, qui a précipité son départ du club.

« Bonne chance, les gars ! »

En contacts très avancés avec Bologne, Rowe est actuellement en Italie, où il a passé sa visite médicale et attend que toutes les parties se mettent d’accord. Il en a profité, cet après-midi, pour suivre le match de l’OM contre le Paris FC. Sur les réseaux sociaux, il a publié une photo de sa télévision avec la compo marseillaise, accompagnée de ce message en français : « Bonne chance, les gars ! ».

Auteur d’une bonne préparation et très sympathique bien qu’irrégulier, Jonathan Rowe aurait mérité une autre sortie. Mais il ne semble pas nourrir de rancœur, si l’on en croit son message.

