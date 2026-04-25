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FRANCE

ASSE : la compo de Montanier pour le choc face à Troyes

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 19:02
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Philippe Montanier (ASSE)

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le choc face à l’ESTAC Troyes.

Ce samedi, l’ASSE reçoit l’ESTAC Troyes pour le choc de cette 32e journée de Ligue 2 entre les deux premiers du classement. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier, qui n’a procédé qu’à un seul changement avec le retour de Lamba. Coup d’envoi à 20h au stade Geoffroy-Guichard.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Lamba, Nadé, Old – Kanté, Moueffek, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

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