OM : Strasbourg se rassure enfin avant son déplacement au Vélodrome

À six jours de défier l’OM pour la reprise de la Ligue 1, Strasbourg a terminé sa préparation sur une note positive face à Newcastle. Toujours en difficulté dans le jeu, le RCSA a toutefois trouvé les ressources pour renverser la tendance à St James’ Park.

Yassine répond à Osula

Strasbourg a accroché Newcastle (1-1) ce dimanche pour son dernier match amical de l’été. William Osula a ouvert le score pour les Magpies à la 38e minute, avant l’égalisation de Gessime Yassine au retour des vestiaires (69e).

Les Alsaciens se sont ensuite imposés lors de la séance de tirs au but (3-2). Une réalisation forcément bienvenue pour Gessime Yassine, dont l’avenir avait beaucoup fait parler ces derniers mois.

Une première victoire qui ne dissipe pas tous les doutes

Comme le rapporte Foot Mercato, ce succès aux tirs au but intervient après une préparation délicate. Le Racing n’avait remporté aucun de ses précédents matchs estivaux et restait même sur quatre défaites consécutives.

Amical : avant d’affronter l’OM, Strasbourg s’impose aux tirs au but contre Newcastle. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089037254064767453

Malgré ce résultat encourageant, la prestation proposée n’a pas totalement rassuré. Le RCSA, désormais dirigé par Hugo Oliveira, cherche encore ses repères après une intersaison marquée par le départ de plusieurs cadres.

Un Racing encore en chantier avant l’OM

Le contexte reste également agité autour de l’effectif alsacien. Diego Moreira et Samir El Mourabet sont notamment convoités, ce qui entretient l’incertitude à l’approche du coup d’envoi du championnat.

Strasbourg arrivera donc au Vélodrome avec une confiance encore fragile, mais renforcée par sa réaction face à Newcastle. Pour l’OM, ce dernier test rappelle surtout que le Racing, même en plein chantier, conserve suffisamment de ressources pour rester dangereux jusqu’au bout.