À LA UNE DU 16 AOûT 2026
[20:46]PSG : Le boycott du CUP n’a pas vidé le parcage parisien
[20:07]OL : Fenerbahçe dégraisse à 25 M€ avant le grand rendez-vous !
[19:47]OM : Strasbourg se rassure enfin avant son déplacement au Vélodrome
[19:27]PSG, FC Barcelone : Paris teste deux pépites brésiliennes, dont une suivie par le Barça
[19:07]OM : Le scénario d’un mercato sans recrue prend sérieusement de l’épaisseur
[18:47]LOSC : un nouveau départ se dessine pour un défenseur freiné en plein élan
[18:25]ASSE : Le départ canon se confirme, le mercato s’emballe dans le Forez
[18:06]Real Madrid, FC Barcelone : un prix de 60 M€ relance leur duel !
[17:47]ASSE : un ancien gardien des Verts change encore de club
[17:23]OL : Giraldez lance trois recrues face à un premier gros test

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Strasbourg se rassure enfin avant son déplacement au Vélodrome

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 19:47
OM : Strasbourg se rassure enfin avant son déplacement au Vélodrome

À six jours de défier l’OM pour la reprise de la Ligue 1, Strasbourg a terminé sa préparation sur une note positive face à Newcastle. Toujours en difficulté dans le jeu, le RCSA a toutefois trouvé les ressources pour renverser la tendance à St James’ Park.

Yassine répond à Osula

Strasbourg a accroché Newcastle (1-1) ce dimanche pour son dernier match amical de l’été. William Osula a ouvert le score pour les Magpies à la 38e minute, avant l’égalisation de Gessime Yassine au retour des vestiaires (69e).

Les Alsaciens se sont ensuite imposés lors de la séance de tirs au but (3-2). Une réalisation forcément bienvenue pour Gessime Yassine, dont l’avenir avait beaucoup fait parler ces derniers mois.

Une première victoire qui ne dissipe pas tous les doutes

Comme le rapporte Foot Mercato, ce succès aux tirs au but intervient après une préparation délicate. Le Racing n’avait remporté aucun de ses précédents matchs estivaux et restait même sur quatre défaites consécutives.

Malgré ce résultat encourageant, la prestation proposée n’a pas totalement rassuré. Le RCSA, désormais dirigé par Hugo Oliveira, cherche encore ses repères après une intersaison marquée par le départ de plusieurs cadres.

Un Racing encore en chantier avant l’OM

Le contexte reste également agité autour de l’effectif alsacien. Diego Moreira et Samir El Mourabet sont notamment convoités, ce qui entretient l’incertitude à l’approche du coup d’envoi du championnat.

Strasbourg arrivera donc au Vélodrome avec une confiance encore fragile, mais renforcée par sa réaction face à Newcastle. Pour l’OM, ce dernier test rappelle surtout que le Racing, même en plein chantier, conserve suffisamment de ressources pour rester dangereux jusqu’au bout.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot