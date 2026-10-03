ASSE : son jeune milieu renverse Toulouse et marque des points à Pau

Prêté par l’ASSE à Pau, Luan Gadegbeku s’est illustré en inscrivant un doublé face à Toulouse (3-2) en match amical. Une prestation idéale pour le jeune milieu à l’approche de la reprise de la Ligue 2.

Gadegbeku relance Pau en quelques minutes

Mené 2-0 par Toulouse, Pau semblait se diriger vers une défaite pour son dernier rendez-vous avant le retour du championnat. Les Palois ont pourtant totalement renversé la rencontre, notamment grâce à Luan Gadegbeku. Le joueur de 19 ans a d’abord réduit l’écart en reprenant du pied droit un centre arrivé au second poteau.

Quelques minutes plus tard, le milieu gaucher a encore fait parler son sens du placement. À la réception d’un nouveau centre, il a cette fois trompé le gardien toulousain de la tête. Son doublé a permis à Pau de revenir à 2-2 avant d’inscrire un troisième but et de s’imposer au terme d’une fin de match spectaculaire.

Le prêt à Pau commence à porter ses fruits

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2029, Gadegbeku a été envoyé dans le Béarn afin d’obtenir du temps de jeu et de poursuivre sa progression. Son prêt au Pau FC doit lui permettre de franchir une nouvelle étape au contact de la Ligue 2.

Capable de marquer du pied droit puis de la tête malgré son profil de gaucher, le jeune Stéphanois a affiché une palette intéressante. Sa prestation ne garantit évidemment rien pour la suite, mais elle lui donne du crédit dans la concurrence paloise. Elle sera également suivie avec attention dans le Forez, où son évolution reste scrutée.

L’ASSE s’est récemment fait reprendre après avoir compté deux buts d’avance contre Metz (2-2), un résultat dont plusieurs enseignements ont été tirés. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Une répétition réussie avant Laval

Ce succès intervient à une semaine de la première journée de Ligue 2. Pau doit recevoir Laval vendredi lors du multiplex et peut aborder cette échéance avec davantage de confiance. Au-delà du résultat, la capacité de l’équipe à réagir après avoir été menée de deux buts constitue un signal encourageant avant le retour aux choses sérieuses.

Pour Gadegbeku, dont le parcours est recensé ici, ce doublé arrive au meilleur moment. Le jeune milieu a directement pesé sur le scénario de la rencontre et posé sa candidature pour obtenir une place dans la rotation. Il devra désormais confirmer lors des rendez-vous officiels, à commencer par la réception de Laval.

Un signal positif envoyé à l’ASSE

Le choix d’un prêt doit offrir à l’élément prometteur des minutes qu’il aurait été plus difficile d’accumuler chez les Verts. Cette première sortie marquante valide au moins l’opportunité de son passage à Pau, sans tirer de conclusions trop rapides à partir d’un simple match amical.

À 19 ans, Gadegbeku dispose encore d’une importante marge de progression. Son efficacité face au TFC lui permet néanmoins de lancer son aventure paloise sur une note très positive et de se rapprocher d’un rôle régulier en Ligue 2.