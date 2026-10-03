OL : la victoire contre Toulouse laisse un goût d’inachevé

OL Lyonnes a largement dominé Toulouse samedi au Parc OL (5-0), trois jours après son nul contre Chelsea. Mais malgré l’ampleur du score, les nombreuses joueuses relancées par Jonatan Giráldez n’ont pas toutes profité de l’occasion pour marquer des points.

Benyahia libère rapidement les Fenottes

Face à un promu toulousain regroupé, OL Lyonnes n’a pas mis longtemps à prendre les commandes. Inès Benyahia a ouvert le score dès la 3e minute sur un coup franc parfaitement enroulé, dans un registre déjà aperçu contre l’ASSE. De quoi laisser entrevoir une correction comparable au 11-1 infligé lors de la précédente confrontation entre les deux équipes, il y a treize ans.

Le scénario a finalement été moins spectaculaire. Malgré une maîtrise logique, les Fenottes ont manqué de précision dans les transmissions et à l’approche de la surface. Ada Hegerberg a tout de même fait le break à la 28e minute, au terme d’une combinaison entre Vicki Becho et Jule Brand. Tabitha Chawinga a ensuite porté le score à 3-0 avant la pause.

Le large turnover n’a pas totalement convaincu

Comme le souligne Olympique & Lyonnais, Jonatan Giráldez avait procédé à dix changements par rapport au onze aligné contre Chelsea. Un choix compréhensible dans une période chargée, mais les habituelles remplaçantes n’ont pas toutes saisi leur chance.

Devant 5 232 spectateurs, Toulouse a certes peu inquiété la défense rhodanienne. Le promu a néanmoins tenté de repartir proprement de derrière et a longtemps limité les dégâts. Après être restées muettes à domicile pour la première fois depuis un an face aux Blues, les Lyonnaises ont retrouvé leur efficacité sans toujours afficher leur fluidité habituelle.

Moussa Niakhaté quitte le rassemblement sénégalais. Touché avec sa sélection et forfait contre les Comores, le défenseur va rentrer à Lyon pour poursuivre sa prise en charge médicale. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2105742523020841127

Les entrantes réveillent la fin de rencontre

Il a fallu attendre les changements opérés en seconde période pour voir OL Lyonnes retrouver davantage d’allant. Liana Joseph a inscrit le quatrième but à la 76e minute, avant que Caroline Weir ne clôture la marque huit minutes plus tard. La milieu écossaise a ainsi débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs.

Cette victoire permet aux Fenottes de signer leur quatrième succès en Première Ligue, mais elle offre aussi plusieurs pistes de travail à Giráldez. Derrière un score sans appel, le manque de justesse observé pendant une partie de la rencontre rappelle que la concurrence reste ouverte au sein de l’effectif.

Le PSG déjà en ligne de mire

OL Lyonnes peut désormais laisser place à la trêve internationale avec un bilan comptable solide. Les joueuses concernées rejoindront leurs sélections, tandis que le staff préparera déjà le prochain rendez-vous de championnat.

Le retour à la compétition est programmé le 17 octobre face au PSG. Un test autrement plus exigeant, lors duquel les Lyonnaises devront afficher davantage de continuité que contre Toulouse.