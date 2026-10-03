Real Madrid : la concurrence italienne s’élargit pour son attaquant brésilien

En manque criant de temps de jeu au Real Madrid, Endrick reste au centre des attentions à l’approche du mercato hivernal. Après l’AS Roma, un autre poids lourd italien vient de se positionner sur le Brésilien.

L’AC Milan rejoint la course pour Endrick

Le dossier Endrick continue de s’animer en Italie. D’après les informations relayées par Actu Foot, sur la base d’éléments publiés par UOL Esporte, l’AC Milan est désormais en lice pour accueillir l’attaquant du Real Madrid en janvier. Le club lombard vient ainsi concurrencer directement l’AS Roma, dont l’intérêt avait déjà filtré.

À ce stade, aucune précision n’a été apportée sur la formule envisagée par les deux formations de Serie A. Un départ temporaire ou définitif n’est donc pas encore arrêté. La nouveauté tient surtout à l’arrivée des Rossoneri dans un dossier qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur au fil des semaines.

On vous en parlait, la Roma avait pris les devants

On vous en parlait ce samedi : la Roma avait pris la pole dans le dossier Endrick, alors que l’avenir du jeune Brésilien suscite également des interrogations en France. L’apparition de l’AC Milan change désormais la configuration du feuilleton et offre une nouvelle possibilité au joueur en vue du mois de janvier.

Le club romain ne serait donc plus seul sur le coup. La concurrence entre deux grands noms de Serie A pourrait peser dans la réflexion de l’attaquant, même si aucune offre concrète ni aucun accord avec le Real Madrid n’ont été annoncés pour le moment.

Quatre minutes qui poussent Endrick à réfléchir

La situation sportive d’Endrick explique cet intérêt grandissant. Selon la même source, l’ancien joueur de Palmeiras n’a disputé que quatre petites minutes depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Un temps de jeu particulièrement réduit qui le rendrait désormais ouvert à un départ dès le prochain mercato.

Le Brésilien cherche avant tout une solution lui permettant de retrouver les terrains et d’enchaîner les rencontres. Dans ce contexte, la Serie A représente une piste sérieuse, avec deux prétendants désormais identifiés. Le Real Madrid devra néanmoins donner son feu vert avant que l’une de ces options puisse réellement se concrétiser.

Le Real Madrid garde la main

Malgré l’ouverture affichée par Endrick, la décision finale appartient toujours à la direction madrilène. Le Real devra déterminer si un départ en janvier sert les intérêts du joueur et ceux du club, mais aussi choisir les conditions d’une éventuelle opération.

L’AS Roma avait pris une longueur d’avance, mais l’entrée en scène de l’AC Milan relance donc le dossier. Pour Endrick, limité à une apparition symbolique cette saison, l’hiver pourrait offrir la porte de sortie nécessaire pour retrouver enfin du rythme.