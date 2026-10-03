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FC Barcelone Mercato : nouveau Clasico avec le Real Madrid pour une pépite !

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 11:20
Finn Jeltsch (Stuttgart)

Le FC Barcelone, mais aussi le Real Madrid, seraient intéressés par le jeune défenseur central de Stuttgart, Finn Jeltsch.

Le FC Barcelone continue de préparer l’avenir et aurait jeté son dévolu sur un nouveau jeune talent de Bundesliga. Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants catalans suivent avec attention Finn Jeltsch, défenseur central de Stuttgart âgé de seulement 20 ans. Le Barça ne serait d’ailleurs pas seul sur le dossier puisque le Real Madrid serait également intéressé par l’international Espoirs allemand. Un nouveau Clasico pourrait donc se dessiner sur le mercato pour l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Allemagne.

Le Barça a supervisé Finn Jeltsch

Un recruteur du FC Barcelone aurait ainsi assisté au match de Ligue des Champions disputé par Stuttgart face au Viking Stavanger afin de superviser Finn Jeltsch. Une présence qui témoigne de l’intérêt concret du Barça pour le défenseur allemand, considéré comme l’un des jeunes joueurs à suivre à son poste en Bundesliga. Capable d’évoluer dans l’axe de la défense, Jeltsch correspond au profil de jeunes joueurs à fort potentiel que le club catalan cherche régulièrement à identifier avant qu’ils ne deviennent inaccessibles sur le marché.

À ce stade, aucune offre ni négociation entre le Barça et Stuttgart n’est toutefois évoquée, et il s’agirait encore d’une phase d’observation. Mais le déplacement d’un recruteur catalan confirme que Finn Jeltsch figure bien sur les radars du FC Barcelone. À seulement 20 ans, le défenseur pourrait donc devenir l’une des pistes à surveiller pour renforcer et rajeunir la défense blaugrana. Reste à savoir si le Barça décidera d’accélérer sur ce dossier, alors que son grand rival, le Real Madrid, surveillerait lui aussi de près le jeune défenseur de Stuttgart.

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