FC Barcelone : Dembélé révèle comment Messi a transformé son jeu

Ousmane Dembélé reconnaît que ses années au FC Barcelone ont profondément influencé son évolution. Au contact de Lionel Messi, l’attaquant français s’est fixé un objectif exigeant : devenir un joueur capable de peser dans tous les registres offensifs.

Messi, ce joueur « pratiquement parfait »

Passé par le FC Barcelone pendant plusieurs saisons, Ousmane Dembélé garde un souvenir fort des joueurs côtoyés en Catalogne. Présent en conférence de presse, l’international français a notamment insisté sur l’influence de Lionel Messi, qu’il place presque à part dans son parcours.

« J’ai passé quatre ou cinq ans là-bas, j’ai vu des joueurs exceptionnels, dont un pratiquement parfait », a expliqué Dembélé dans des propos relayés par ActuFoot. Sans le nommer directement dans cette phrase, le Français faisait bien référence à l’ancienne vedette argentine du Barça.

La relation entre les deux hommes avait déjà dépassé le simple cadre du terrain. À l’époque, Messi avait notamment pris la défense de Dembélé, régulièrement freiné dans son élan lors de son aventure catalane.

Dembélé voulait élargir sa palette

Observer Messi au quotidien n’a pas seulement marqué l’ancien Barcelonais. Cela lui a également permis de définir le joueur qu’il souhaitait devenir. Dembélé ne voulait plus être uniquement identifié par sa faculté à éliminer ses adversaires balle au pied.

Ousmane Dembélé explique avoir vu au Barça des joueurs exceptionnels, dont Lionel Messi, jugé « pratiquement parfait ». Le Français voulait devenir un joueur complet, capable de dribbler, passer et marquer. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2105683897421865092

« Je voulais aussi devenir un joueur complet, qui peut dribbler, être à la passe, marquer des buts », a-t-il poursuivi. Une ambition née au contact d’un Messi capable d’intervenir aussi bien dans la création que dans la finition.

Un regard très fort sur son évolution

Dembélé estime désormais avoir atteint le profil qu’il recherchait. « Je suis le joueur que j’aurais rêvé d’être aujourd’hui », a-t-il assuré. Une déclaration qui traduit sa satisfaction devant le chemin parcouru depuis ses premières années au Barça.

Le Français n’avait pourtant pas toujours connu une trajectoire linéaire en Catalogne. Messi avait même tenté de l’aider dans une période délicate, preuve de l’attention portée par l’Argentin à son jeune coéquipier.

Le passage au Barça reste déterminant

À travers cette prise de parole, Dembélé ne réduit donc pas son séjour au FC Barcelone à ses difficultés ou aux attentes placées en lui. Il retient surtout un apprentissage effectué auprès de joueurs de très haut niveau et la possibilité d’observer Messi au quotidien.

Son hommage dit également beaucoup de son propre changement de statut. Celui qui cherchait autrefois à compléter son jeu considère aujourd’hui avoir trouvé l’équilibre entre dribble, dernière passe et finition. Messi reste, dans ce processus, le modèle « pratiquement parfait » qui lui a indiqué la direction à suivre.