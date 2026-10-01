PSG : Dembélé valide la méthode Zidane et révèle ce qui a changé

Ousmane Dembélé voit de nombreux points communs entre la méthode de Zinédine Zidane et celle connue au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, l’attaquant français a surtout insisté sur la liberté qui lui est accordée sur le terrain.

Dembélé rapproche Zidane du PSG

Ousmane Dembélé n’a pas caché son enthousiasme au moment d’évoquer les principes de jeu qu’il retrouve sous les ordres de Zinédine Zidane. Face aux médias, le joueur du PSG a établi une passerelle claire entre le fonctionnement actuel et celui qu’il connaît au quotidien dans la capitale.

« Il y a beaucoup de similitudes entre la méthode Zidane et le Paris Saint-Germain », a confié le Tricolore, dans des propos relayés par Actu Foot. Une comparaison qui porte avant tout sur son utilisation et la marge de manœuvre dont il dispose dans le secteur offensif.

Une liberté totale dans le jeu

Le cadre fixé par Zidane semble parfaitement convenir aux qualités de Dembélé. L’ancien joueur du FC Barcelone apprécie de ne pas être enfermé dans une position ou limité à un rôle d’ailier classique. « Le coach m’a donné énormément de liberté. C’est ce que j’aime : décrocher et aider les coéquipiers », a-t-il précisé.

Depuis son arrivée au PSG, l’international français a justement pris l’habitude de varier ses déplacements. Capable de partir d’un côté, de se recentrer ou de redescendre pour participer à la construction, il ne limite pas son influence aux derniers mètres.

Un rôle taillé pour ses qualités

Cette liberté répond à la nature même du jeu de Dembélé. L’attaquant aime toucher le ballon, combiner et provoquer, mais aussi offrir une solution entre les lignes. Ses décrochages lui permettent de peser sur l’organisation collective sans attendre que le jeu arrive jusqu’à lui.

La comparaison dressée avec le PSG montre également que le Français ne découvre pas totalement ce fonctionnement. Il retrouve des repères proches de ceux installés en club, où sa mobilité occupe une place importante. Une continuité susceptible de faciliter son adaptation aux demandes de Zidane.

Une confiance clairement affichée

Au-delà de l’aspect tactique, les mots de Dembélé témoignent d’une relation déjà fondée sur la confiance. En lui laissant une grande autonomie, Zidane mise sur sa capacité à lire les espaces et à choisir lui-même les zones où il peut devenir le plus utile.

Le Parisien, qui avait déjà affiché son ambition de progresser encore, ne demande manifestement pas mieux. Pour lui, la liberté ne consiste pas seulement à provoquer balle au pied : elle doit aussi lui permettre de décrocher, de participer au jeu et de servir davantage ses partenaires.