Alors qu’il sort de la meilleure saison de sa carrière, l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé voit encore un ou deux axes d’amélioration dans son jeu.

Hier soir, Onze Mondial a révélé que le meilleur joueur de la saison dernière, selon ses lecteurs, était Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a devancé d’une courte tête Lamine Yamal (FC Barcelone), dans ce qui ressemble à une répétition grandeur nature de la cérémonie du Ballon d’Or. Dembélé a posé avec son Onze d’Or et a accordé une interview assez sympa au mensuel dans laquelle il a abordé tous les sujets sans langue de bois. Il a notamment expliqué que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’avait pas encore atteint son meilleur niveau.

« Il manque encore une ou deux options, mais j’y suis presque »

« J’avais dit il y a quelques années que j’étais une Ferrari en construction ? Je ne me souviens plus exactement (sourire)… En tout cas, ce que je peux dire, c’est que la construction de la Ferrari a eu beaucoup de problèmes (rires) ! Lors de ces quatre dernières années, j’ai énormément travaillé. Aujourd’hui, la Ferrari est dans un bon état, elle n’est pas totalement terminée, elle n’est pas encore full option (sourire). Il manque encore une ou deux options, mais j’y suis presque. »

Après une saison aussi impressionnante que celle qui a vu Ousmane Dembélé inscrire 35 buts et délivrer 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, on se demande bien quelles sont les options manquant à son répertoire…