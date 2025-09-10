Ce mercredi, le magazine Onze Mondial a révélé son lauréat pour la saison 2024-25. Il s’agit d’Ousmane Dembélé, qui a devancé d’une courte tête Lamine Yamal.

Ce mercredi, Onze Mondial a dévoilé l’identité du lauréat du Onze d’Or pour la saison 2024-25. Il s’agit d’Ousmane Dembélé, sacré avec 32,5% des votes. Son dauphine, Lamine Yamal, le talonne avec 30%. Il s’agit sans doute d’une répétition de la course au Ballon d’Or, dont le finish aura lieu à la fin du mois. Ces derniers jours, deux journalistes de L’Equipe ont fait des gaffes en laissant fuiter le nom de Dembélé comme lauréat 2025.

A Yamal le talent individuel, à Dembélé les trophées collectifs

Ce qui est sûr, c’est que le Parisien et le Barcelonais sont les deux énormes favoris du trophée individuel le plus prisé de la planète. Si l’on s’en tient au premier critère du Ballon d’Or, à savoir le talent individuel, c’est Lamine Yamal qui devrait être couronné. Si l’on s’en tient au second, à savoir les performances collectives, c’est Ousmane Dembélé qui, en plus d’avoir réalisé la plus belle saison de sa carrière, a tout gagné avec le PSG.

En tout cas, le suspense reste entier, les presses françaises et espagnoles poussent à fond pour que leur poulain soit sacré. La seule certitude, c’est que le lauréat 2025 sera un beau vainqueur !