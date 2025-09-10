À 18 ans à peine, Lamine Yamal impressionne déjà l’Europe entière. Pourtant, le destin du prodige du FC Barcelone a bien failli basculer à l’été 2022, lorsque le Bayern Munich est venu frapper à la porte, prêt à tout pour s’attacher ses services. Retour sur le rendez-vous manqué qui a bouleversé la trajectoire de la révélation catalane.

Le Bayern Munich sur les traces de Yamal dès 2022

Quand Hasan Salihamidzic, alors directeur sportif bavarois, débarque à Barcelone en 2022, la mission est claire : convaincre la famille de Lamine Yamal de tenter l’aventure allemande. Aux côtés de Gavi, l’ailier droit aurait rejoint Munich à seulement 16 ans, le club proposant un transfert anticipé et un chèque de 5 millions d’euros pour finir de séduire l’entourage. Ce type de démarche agressive illustre à quel point la lutte pour les jeunes talents prometteurs s’est intensifiée parmi les géants européens.

Mendes, De la Peña… les coulisses d’un transfert avorté

Sous la surface, les tractations sont électriques. Ivan de la Peña, conseiller historique, accompagne Yamal dans ses décisions, mais c’est l’intervention décisive de Jorge Mendes qui fait tout basculer. Le célèbre agent prend en main la carrière du jeune catalan, ferme la porte à Munich et privilégie l’ancrage au FC Barcelone. Le choix du clan Yamal, guidé aussi par le sentiment d’appartenance et la perspective d’évolution au sein du groupe pro, sera capital pour la suite.

Barça, choix décisif et envol européen

Ce virage marque le point de départ d’une ascension fulgurante. Intégré dans l’effectif blaugrana avant ses 16 ans, Lamine Yamal connaît une progression éclatante avec une valeur marchande qui a grimpé de 25 à 200 millions d’euros en moins de deux ans (voir les derniers chiffres officiels du CIES). Cette fidélité à Barcelone a permis au jeune ailier d’accumuler expérience, responsabilités et statistiques flatteuses : 2 buts et 3 passes décisives en 3 journées sur le début de saison 25/26.

Objectif Ballon d’Or : Yamal, nouveau prodige à suivre

Aujourd’hui, personne ne doute que ce choix a façonné la trajectoire de Lamine Yamal. À seulement 18 ans, il s’impose déjà comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or 2025, miroir de son potentiel et de son impact dans le football mondial (classement actualisé des meilleurs espoirs en Europe). Pendant que les rumeurs s’agitent autour de ses choix et de sa vie privée (une récente polémique sur sa relation amoureuse), le jeune ailier catalan trace sa route, concentré sur les trophées à conquérir.