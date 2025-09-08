Le vestiaire espagnol vibrait encore après un triomphe sans appel face à la Turquie (6-0) lorsqu’un moment furtif posté sur les réseaux est venu balayer les spéculations autour de Lamine Yamal et Nicki Nicole. L’ailier du FC Barcelone, cible des rumeurs de rupture depuis plusieurs jours, a choisi la simplicité et la complicité en images pour réaffirmer la solidité de son couple, redonnant le sourire à ses fans après un match mémorable.

La semaine marquée par des rumeurs de rupture

Tout est parti d’une information relayée dans la presse espagnole : l’annonce supposée d’une séparation express entre la jeune star et la chanteuse argentine Nicki Nicole, à peine 13 jours après l’officialisation de leur relation. La raison ? Un jeu de disparitions mutuelles sur Instagram a suffi à enflammer les réseaux. Dans ce contexte, les regards étaient braqués sur la vie privée de Yamal, déjà sous le feu des projecteurs pour ses exploits sportifs et son ascension fulgurante chez les professionnels.

Une vidéo virale qui relance la complicité du couple

Il n’aura fallu qu’une courte séquence capturée dans l’intimité des vestiaires pour inverser la tendance. Dans cette vidéo filmée à la volée, Lamine Yamal affiche un large sourire en dévoilant l’écran de son téléphone : en fond d’écran, une photo de couple avec Nicki Nicole. La scène, immortalisée par son coéquipier et ami Nico Williams, s’accompagne d’une phrase complice « Mi chaval está in love », symbole d’un vestiaire en liesse et d’un joueur épanoui sur et en dehors du terrain. Un clin d’œil simple, mais efficace, alors que l’Espagne fête une qualification éclatante et que Yamal assoit un peu plus son statut d’icône précoce. Ce type de moment montre toute l’ambiance positive autour des jeunes talents espagnols, déjà propulsés au sommet de la scène internationale.

Les réseaux sociaux valident : le couple toujours aussi uni

La publication n’a pas traîné avant de devenir virale, raflant commentaires et partages à la vitesse de l’éclair. Les internautes n’ont pas manqué de pointer la crédibilité retrouvée du couple, apaisant les plus sceptiques : la rumeur de séparation vole en éclats, la complicité reste intacte. Preuve supplémentaire, la séquence s’inscrit dans le contexte d’un groupe espagnol soudé et en pleine confiance, comme l’attestent les derniers résultats, mais aussi les messages de soutien entre joueurs.