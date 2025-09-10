Comme chaque année depuis trop longtemps, les supporters du PSG seront interdits de déplacement à Marseille, dans deux dimanches, pour assister au Classico.

Le Paris Saint-Germain ne s’attendait évidemment pas à aborder le Classico sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Mais les deux attaquants se sont blessés vendredi dernier avec l’équipe de France, lors du match contre l’Ukraine (2-1), qualificatif pour la Coupe du monde 2026. En revanche, le champion d’Europe s’attendait à être privé de ses supporters pour le déplacement au Vélodrome. Cela fait tellement longtemps que les fans des deux ennemis n’ont plus le droit d’assister au Classico à l’extérieur… Cette mauvaise tradition va se prolonger un an de plus !

Un fan du PSG a stické le parcage du Vélodrome lors d’OM-PFC

En effet, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, qui a déjà beaucoup à faire ce mercredi avec le mouvement Bloquons Tout, a annoncé que les supporters du PSG étaient interdits de déplacement au Vélodrome. Parmi les arguments avancés, outre la rivalité traditionnelle, on apprend qu’un fan du club de la capitale a fait le déplacement avec ceux du PFC en août pour coller des stickers dans le parcage et s’en vanter sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait entraîner une vengeance des Marseillais…

Un concert de Jul à l’Accor Arena, qui avait vu des supporters du PSG faire la chasse aux maillots de l’OM dans la fosse, fait également partie du réquisitoire. Bref, comme toujours, les autorités ont tout un tas de bonnes raisons de dire non à la venue de fans adverses lors des Classicos ! Et c’est bien dommage !