Le PSG devrait être amoindri ce dimanche pour la réception du RC Lens.

Luis Enrique ne pourra pas compter sur tout son effectif dimanche face au RC Lens dans le rendez-vous comptant pour la 4e journée de Ligue 1, diffusé sur beIN Sports 1 à partir de 17h15. Deux joueurs sont déjà forfait, on le sait : Désiré Doué et Ousmane Dembélé, respectivement touchés au mollet droit et à la cuisse droite lors d’Ukraine-France vendredi dernier, sont out pour quatre et six semaines.

Ruiz incertain, Marquinhos et Pacho ménagés ?

Mais ce n’est pas tout. Comme l’indique CulturePSG, si Senny Mayulu devrait faire son retour, Fabian Ruiz, touché à Toulouse le 30 août et libéré par l’Espagne durant la trêve internationale en raison de douleurs musculaires, est incertain. Quant à Marquinhos et Willian Pacho, ils vont jouer dans la nuit de mardi à mercredi avec le Brésil (face à la Bolivie) et l’Equateur (face à l’Argentine) et ils pourraient être ménagés. Ménagé, Achraf Hakimi l’a été ce lundi avec le Maroc, face à la Zambie. Il devrait donc être bon pour le service pour la venue des Sang et Or.