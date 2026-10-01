OM : La Tribune OM donne rendez-vous aux supporters dès ce soir

L’actualité marseillaise sera passée au crible ce jeudi soir dans une nouvelle émission de La Tribune OM. Le mercato, plusieurs jeunes et la rencontre MHSC-OM figurent notamment au programme.

Un rendez-vous fixé à 21h15

La Tribune OM donne rendez-vous aux supporters marseillais ce jeudi 1er octobre à partir de 21h15. L’émission a annoncé sa programmation en fin d’après-midi sur son compte X officiel, avec la promesse de balayer plusieurs dossiers qui entourent actuellement le club phocéen.

Comme à son habitude, l’équipe entend traiter ces sujets dans une ambiance détendue. La bonne humeur est d’ailleurs explicitement annoncée parmi les ingrédients de cette nouvelle Tribune OM.

Le mercato et les jeunes au menu

Une partie de l’émission sera consacrée aux actualités du mercato de l’OM. Aucun dossier précis ni aucun nom de joueur n’a été dévoilé dans l’annonce, mais ce thème doit permettre de faire le point sur les informations qui concernent la maison olympienne.

La Tribune OM prévoit également un focus sur quelques jeunes. Là encore, l’identité des éléments concernés n’a pas été précisée. Cet éclairage offrira toutefois un angle différent, davantage tourné vers les joueurs en devenir et leur place autour du projet marseillais.

MHSC-OM également au programme

La rencontre entre le Montpellier HSC et l’OM constituera l’autre grand sujet de la soirée. L’annonce ne livre pas davantage de détails sur le traitement réservé à cette affiche, mais le match occupera bien une place dans les discussions.

Entre l’actualité du marché des transferts, la situation de plusieurs jeunes et le volet sportif autour de MHSC-OM, cette nouvelle émission couvrira donc trois facettes distinctes de l’actualité phocéenne. Le coup d’envoi de la Tribune OM est programmé à 21h15.