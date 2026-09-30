OM : McCourt reçoit une excellente nouvelle à plus de 10 M€ !

Une rentrée d’argent bienvenue pour l’Olympique de Marseille. Selon Sportune, le club phocéen a reçu un premier versement de l’UEFA lié à sa campagne de Ligue Europa 2026-2027. En ajoutant la part estimée des revenus complémentaires, le montant avoisinerait les 10,6 millions d’euros.

Dans une période où chaque rentrée d’argent compte, l’OM peut souffler un peu. Selon les informations de Sportune, l’UEFA a effectué vendredi dernier un premier paiement au club marseillais au titre de sa participation à la Ligue Europa.

Une bonne nouvelle pour les finances de l’OM et, par conséquent, pour Frank McCourt. Ces fonds reviennent toutefois au club, qui bénéficie ainsi d’un apport précieux pour sa trésorerie.

Une première prime de 4,14 millions d’euros

Le premier montant annoncé atteint 4,14 millions d’euros. Il correspond à l’essentiel de la prime de participation commune aux équipes engagées dans la compétition, fixée à 4,31 millions d’euros.

Les 170 000 euros restants, désignés par l’UEFA comme la « partie résiduelle », doivent être versés en octobre 2027, selon Sportune.

Mais cette prime ne représente qu’une partie des revenus européens attendus par Marseille.

Un total estimé à 10,6 millions d’euros

À cette somme s’ajoute un premier versement correspondant à 75 % du pilier de « valeur ». Ce dispositif tient notamment compte des droits télévisés et du classement des clubs au coefficient européen sur cinq et dix ans.

Sportune estime la part totale de l’OM dans ce pilier à 8,613 millions d’euros. Les trois quarts représentent donc environ 6,46 millions d’euros.

En additionnant cette estimation aux 4,14 millions de la prime de participation, le premier apport atteindrait ainsi près de 10,6 millions d’euros. Un montant conséquent, même si la composante liée au pilier de valeur reste une estimation.

Pour Marseille, cette rentrée constitue un bol d’air financier. Elle ne règle pas à elle seule les contraintes budgétaires du club, mais elle apporte des liquidités bienvenues.

D’autres revenus peuvent encore tomber

La campagne européenne doit également permettre à l’OM de toucher des primes liées à ses résultats. Les montants annoncés sont de 450 000 euros par victoire et de 150 000 euros par match nul.

Selon Sportune, les versements correspondant aux premières rencontres doivent intervenir au cours du mois prochain. Le parcours des Marseillais aura donc un impact direct sur les recettes supplémentaires générées par la compétition.

Chaque victoire européenne peut ainsi rapporter sur deux tableaux : au classement et dans les comptes du club.

Une bouffée d’oxygène pour Marseille

L’OM n’est pas le seul club français concerné par cette première répartition. Lyon bénéficierait d’un montant relativement proche, tandis que Rennes percevrait un total avoisinant les 9 millions d’euros, d’après les estimations de Sportune.

À Marseille, l’enjeu est désormais de prolonger cette dynamique financière par les résultats. La participation à la Ligue Europa assure déjà un premier apport important ; les performances peuvent encore faire grimper la facture.

Pour McCourt et la direction marseillaise, l’Europe apporte donc une bonne nouvelle : plusieurs millions entrent dans les caisses de l’OM, avec la possibilité d’en gagner davantage sur le terrain.