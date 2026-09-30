FC Nantes : Doucouré reconnaît sa grosse faiblesse et envoie un message fort aux supporters !

Arrivé cet été au FC Nantes, Fodé Doucouré possède des qualités pour dynamiser le couloir droit. Mais le défenseur malien ne cache pas son principal chantier : progresser défensivement. Ses premières statistiques chez les Canaris vont dans le même sens.

Fodé Doucouré n’a pas rejoint le FC Nantes pour faire de la figuration. Après une saison pleine au Havre, le joueur de 25 ans a accepté de retrouver la Ligue 2 avec une ambition claire : aider les Canaris à remonter dans l’élite.

« Le FC Nantes est un grand club. Ça m’a motivé à venir, à tout donner pour ce club qui veut monter », explique-t-il dans un entretien accordé à Ouest-France.

L’ancien Rémois connaît déjà la recette d’une accession, vécue avec Reims. À Nantes, il retrouve également un entraîneur qui a compté dans sa décision : Grégory Poirier, côtoyé au Red Star.

« C’est un coach que j’aime bien, on s’entend bien », reconnaît Doucouré. Une relation qui peut faciliter son adaptation, même si le Malien doit encore gagner sa place sur le terrain.

De la vitesse et des différences dans le couloir

Après seulement trois apparitions en Ligue 2, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais les premières données de Data’Scout dessinent déjà les contours de son profil.

Doucouré se situe dans le 93e percentile pour les accélérations brusques et dans le 91e pour les dribbles réussis. Son indice de 89 sur les passes progressives réussies souligne aussi sa capacité à faire avancer le jeu.

Des chiffres qui correspondent à la description qu’il fait de lui-même : « Je prends mon couloir, je vais vite. »

Pour un FC Nantes qui vise la montée, cette capacité à déborder et à gagner du terrain peut devenir précieuse. Encore faut-il l’accompagner d’une plus grande solidité derrière.

« J’ai encore beaucoup de travail défensif à faire »

Doucouré en est pleinement conscient. Au moment d’évoquer ses qualités, le Nantais a aussi posé un regard lucide sur ses limites : « Je sais que j’ai encore beaucoup de travail défensif à faire. »

Ses premières statistiques donnent du poids à cette autocritique. Son indice sur les duels défensifs remportés s’établit à 34, tandis que celui concernant les tacles glissés atteint 30. Sur ce début de parcours nantais, ces domaines apparaissent donc en retrait.

Plus globalement, Data’Scout lui attribue un indice de 43 dans le profil de latéral athlétique et de 42 comme latéral passeur, soit les 22e et 25e rangs de Ligue 2. Des repères à relativiser compte tenu du faible nombre de rencontres disputées, mais qui montrent que sa marge de progression reste importante.

Une arme offensive encore à exploiter

Devant, Doucouré présente en revanche des arguments intéressants. S’il n’a encore inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, son indice de 84 sur les centres réussis laisse entrevoir un potentiel à exploiter.

Le Malien explique justement travailler cet aspect à l’entraînement. Pour les Canaris, l’enjeu sera de transformer ces bonnes dispositions en occasions, puis en actions décisives.

Sa polyvalence offre également plusieurs possibilités à Grégory Poirier : « Je peux jouer latéral, piston, excentré… Je peux occuper tout le couloir droit. Je suis un joueur d’espace », détaille-t-il.

Un profil qui permet à son entraîneur de l’utiliser à différentes hauteurs sur le terrain, selon les besoins de l’équipe.

La concurrence arrive, Doucouré doit franchir un cap

Le retour de Fabien Centonze va renforcer la concurrence dans le couloir droit. Doucouré assure toutefois l’accepter et y voit un moyen de faire progresser le groupe.

À 25 ans, le Nantais possède donc des atouts identifiables : de la vitesse, une capacité à éliminer et des centres prometteurs. Son défi consiste désormais à proposer des prestations plus complètes, en réduisant les fragilités défensives qu’il reconnaît lui-même.

La trêve internationale lui offre du temps pour travailler. À la reprise, Doucouré aura une occasion de montrer qu’il peut devenir une solution durable pour les Canaris.