FC Nantes : gros rebondissement pour la vente à Paulo Tavares !

Alors que la vente du FC Nantes semblait proche d’être bouclée, sa finalisation devrait finalement prendre plus de temps que prévu.

Le FC Nantes n’a jamais semblé aussi proche d’être vendu depuis l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club en 2007. Selon les informations de Télé Nantes et du podcast Sans Contrôle, l’homme d’affaires franco-polonais serait sur le point de céder le club des bords de l’Erdre à Paulo Tavares contre 125 millions d’euros, bonus compris. Mais alors qu’un accord aurait bien été trouvé entre les différentes parties, encore faut-il que le Portugais apporte réellement les fonds nécessaires pour finaliser l’opération, comme l’ont notamment rappelé Emmanuel Merceron et Romain Molina.

La vente du FC Nantes finalement retardée ?

Et il faudra visiblement patienter encore un peu avant de connaître l’issue de ce dossier. Emmanuel Merceron a apporté une nouvelle précision importante ce mardi après-midi. Alors que la vente du FC Nantes devait initialement être bouclée cette semaine, sa finalisation devrait finalement prendre un peu plus de temps que prévu. « Ce ne serait plus pour cette semaine », a indiqué l’insider nantais sur X.

Le changement de propriétaire ne devrait donc pas intervenir dans les prochains jours. Un retard qui ne signifie pas pour autant que le projet de rachat mené par Paulo Tavares est remis en cause, mais qui confirme que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre à Waldemar Kita de céder officiellement le FC Nantes. Après l’annonce d’un accord autour de 125 millions d’euros, la prochaine étape sera donc particulièrement scrutée avant de pouvoir considérer la vente comme définitivement bouclée.