Favori pour racheter le FC Nantes aux Kita, Paulo Tavares vise déjà du lourd pour l’accompagner sur les bords de l’Erdre.

Le projet de rachat du FC Nantes porté par Paulo Tavares commence à prendre une nouvelle dimension. L’homme d’affaires portugais ne semble pas vouloir se contenter d’un simple changement de propriétaire. D’après L’Équipe, son projet, porté par Phenix Sport Invest, pourrait s’appuyer sur plusieurs centaines de millions d’euros provenant notamment du Luxembourg, de la France et du Portugal.

Plusieurs figures déjà ciblées pour diriger le FC Nantes

Les contours financiers restent toutefois incertains. Si certaines sources se montrent très optimistes concernant les moyens disponibles, d’autres estiment que Tavares aurait encore besoin de partenaires pour concrétiser son ambition. Le document de présentation du projet, intitulé The Race for the Stars, donne néanmoins une idée de l’envergure souhaitée pour le FC Nantes.

Dans ce projet, Tavares apparaît notamment aux côtés de Leonardo Jardim lors de l’arrivée de l’entraîneur portugais à l’AS Monaco. Plusieurs opérations auxquelles il aurait contribué sont également mises en avant, notamment le transfert de Djibril Sidibé vers le club monégasque. Son expérience dans les médias est également présentée dans le document, notamment à travers ses activités de consultant et ses apparitions sur la chaîne L’Équipe à la fin des années 2010. Mais surtout, plusieurs personnalités sont citées pour intégrer l’organigramme nantais en cas de réussite du projet.

Kashema, Pons, Linette : une équipe déjà dessinée ?

Charles Kashema, ancien basketteur devenu communicant et présenté comme le bras droit de Tavares, pourrait occuper le poste de directeur exécutif. Le nom de Géraldine Pons, actuellement dirigeante chez Eurosport, apparaît également dans le projet au poste de directrice générale.

L’Équipe précise toutefois que, malgré une sollicitation, elle ne devrait finalement pas rejoindre l’aventure Tavares à Nantes. Autre nom évoqué : Cyril Linette. L’ancien directeur général du Comité d’organisation Alpes 2030 et ex-dirigeant de L’Équipe pourrait intégrer un conseil stratégique. Un casting qui montre surtout que Tavares cherche à bâtir un projet reposant sur des profils issus à la fois du sport, des médias et du monde de la gestion.

Et Marcelo débarquerait comme ambassadeur !

Mais c’est un autre nom qui attire immédiatement l’attention. Toujours selon le document consulté par L’Équipe, Paulo Tavares souhaiterait faire du FC Nantes un club bénéficiant d’une exposition internationale plus importante. Pour y parvenir, le projet prévoirait notamment de s’appuyer sur une figure mondialement connue du football : Marcelo. L’ancien latéral gauche du Real Madrid n’a jamais évolué en France, mais son image dépasse largement les frontières espagnoles.

Avec son immense carrière au Real Madrid et son palmarès, le Brésilien constituerait une figure particulièrement prestigieuse pour représenter le FC Nantes. Son rôle serait celui d’ambassadeur du club. Avec plusieurs personnalités déjà identifiées et Marcelo comme figure internationale potentielle, le projet de Paulo Tavares prend donc une tournure particulièrement ambitieuse. Reste désormais l’essentiel : convaincre la famille Kita et réunir les garanties financières nécessaires pour aller au bout de l’opération. Tant que le rachat n’est pas finalisé, ces différents noms restent liés à un projet qui pourrait encore évoluer.