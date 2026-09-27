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FRANCE

FC Nantes : le rachat part dans tous les sens, un gros doute commence à s’installer

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 16:40

Le projet de vente du FC Nantes, qui semblait avancer ces derniers jours, suscite désormais de nouvelles interrogations après plusieurs sorties publiques mettant en doute la solidité du dossier.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes ne cesse de faire parler. Alors que des négociations avancées avec des investisseurs français et portugais avaient été rapportées ces derniers jours, le dossier porté autour de Paulo Tavares fait désormais l’objet de nombreuses critiques.

Sur X, le journaliste Romain Molina a notamment affirmé avoir eu accès au dossier de reprise et en a sévèrement contesté la qualité, mettant en cause ses approximations et son contenu. Des accusations qui n’ont, à ce stade, pas été publiquement étayées par la publication intégrale du document.

« Tout est fou depuis une semaine »

Dans ce contexte déjà particulièrement agité, Emmanuel Merceron a réagi à ce sujet sur X. Après avoir écrit qu’il avait l’impression que « la terre entière » avait désormais le dossier entre les mains, l’insider spécialisé dans l’actualité du FC Nantes a livré une nouvelle réaction particulièrement évocatrice : « M’en parle pas… Tout est fou depuis 1 semaine. Je vais finir par croire les gens qui me disent que ce club n’est pas achetable. »

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Une phrase qui illustre surtout le climat d’incertitude entourant actuellement le projet de cession. Car quelques jours plus tôt, la situation semblait pourtant nettement plus avancée.

Une vente annoncée comme proche, mais encore loin d’être bouclée

Selon L’Équipe, Waldemar Kita serait en discussions avancées avec des investisseurs français et portugais, avec Paulo Tavares en première ligne dans le dossier. Le quotidien évoquait même une opération pouvant approcher les 100 millions d’euros.

Dans le même temps, d’autres informations faisaient état d’une première proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros, alors que les exigences de Waldemar Kita seraient proches de 95 millions.

Une chose est certaine : malgré l’accélération annoncée des discussions, le FC Nantes n’est pas encore officiellement vendu. Et les dernières réactions montrent que le dossier est loin de faire l’unanimité.

Pour Emmanuel Merceron, l’accumulation des événements de cette dernière semaine est même suffisante pour faire ressurgir une vieille question autour du club : le FC Nantes est-il réellement achetable ?

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