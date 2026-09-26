FC Nantes : le dossier de rachat atomisé par Romain Molina, ça sent très mauvais pour Kita

Alors que la vente du FC Nantes semblait s’accélérer, les révélations de Romain Molina viennent remettre en question la crédibilité du dossier de reprise porté par Paulo Tavares.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes prend une nouvelle tournure. Alors que FC Nantes serait engagé dans des négociations avancées avec un groupe d’investisseurs français et portugais, Romain Molina vient publiquement mettre en doute la solidité du projet.

Dans un message publié sur X, le journaliste affirme avoir eu accès au dossier de reprise mené par Paulo Tavares, présenté ces derniers jours comme l’un des hommes clés de l’opération. Son constat est particulièrement sévère : il estime que le document serait rempli d’approximations, d’erreurs et de formulations favorables aux propriétaires nantais.

Romain Molina très critique sur le dossier nantais

Romain Molina remet notamment en cause la valorisation du FC Nantes. Selon les informations rapportées ces derniers jours, Waldemar Kita demanderait environ 95 millions d’euros pour céder le club, tandis qu’une proposition située entre 30 et 40 millions d’euros aurait été évoquée. L’Équipe assure toutefois que les discussions seraient désormais « plus qu’avancées », avec des investisseurs français et portugais derrière Tavares.

C’est précisément cette différence entre les attentes du propriétaire et les éléments avancés autour du projet qui nourrit les interrogations.

Molina affirme également que le dossier qu’il a consulté serait un « fourre-tout » réalisé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Il envisage de publier les documents concernés, ce qui permettrait alors de confronter ses accusations au contenu réel du dossier.

Paulo Tavares, un nom déjà associé à plusieurs projets

Le parcours de Paulo Tavares constitue également un élément du dossier. L’ancien agent et conseiller sportif avait déjà été associé à des projets de reprise de clubs français.

Son nom était notamment apparu dans un projet concernant l’ASSE, baptisé « Panthère Noire », qui n’avait finalement pas abouti. Il avait également participé au projet de reprise de Valenciennes avec III Sport Invest, une opération alors pilotée avec Éric Besson, sans que la vente ne se concrétise.

Ces précédents sont aujourd’hui remis en perspective alors que Tavares apparaît au premier plan du dossier nantais.

Le FC Nantes face à un nouveau tournant

Le contraste est donc saisissant entre les informations publiées ces derniers jours et les révélations de Romain Molina. D’un côté, L’Équipe évoque des négociations plus qu’avancées ; de l’autre, le journaliste conteste fortement la qualité du dossier présenté autour de Paulo Tavares.

La vente du FC Nantes n’est donc toujours pas acquise. Et si Romain Molina décide effectivement de rendre public le dossier qu’il affirme avoir consulté, les prochaines révélations pourraient permettre d’en savoir davantage sur la réalité du projet et sur les investisseurs qui se trouvent derrière cette tentative de reprise.

Pour le FC Nantes, le feuilleton de la vente est loin d’être terminé.