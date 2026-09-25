FC Nantes : on sait quand va tomber l’accord pour la vente du club !

La vente du FC Nantes entre dans une phase décisive et un accord avec des investisseurs français et portugais pourrait être trouvé bientôt.

Le dossier de la vente du FC Nantes semble entrer dans sa dernière ligne droite, même si de nombreuses informations tombent ces dernières heures. Selon les informations d’ICI Loire Océan, les négociations entre la famille Kita et des investisseurs français et portugais seraient désormais très avancées. Un accord pourrait même intervenir dans les prochaines semaines !

Les négociations se rapprochent d’un accord

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita serait désormais disposé à passer la main, alors que son fils Franck, directeur général délégué du club, serait également favorable à une cession. En septembre, Waldemar Kita avait lui-même confirmé avoir trois propositions de rachat sur la table.

Selon L’Équipe, les discussions auraient dépassé le stade de la simple lettre d’intention. Les investisseurs français et portugais qui portent le projet seraient prêts à se rapprocher des attentes de la famille Kita, qui espérerait récupérer près de 100 millions d’euros pour le club.

Cette valorisation intervient alors que le FC Nantes évolue désormais en Ligue 2, après sa relégation au printemps. Le club ne possède par ailleurs ni son stade ni son centre d’entraînement, un élément qui pèse dans l’évaluation du dossier.

Encore plusieurs étapes avant la vente du FC Nantes

Même si les discussions semblent bien engagées, la vente du FC Nantes n’est pas encore officiellement conclue. Plusieurs étapes doivent encore être franchies avant une éventuelle finalisation, notamment l’information des représentants du personnel et l’examen du dossier par la DNCG, l’instance de contrôle financier du football français.

Si les négociations aboutissent, l’opération mettrait fin à 19 années de propriété Kita et ouvrirait un nouveau chapitre dans l’histoire du FC Nantes.

Pour l’heure, une seule certitude : le scénario d’une vente du club nantais, longtemps cantonné aux rumeurs, semble désormais beaucoup plus concret. Et les prochaines semaines pourraient être décisives.