FC Nantes : nouveau coup de froid pour la vente du club

Alors que le dossier de la vente du FC Nantes est passé à la vitesse supérieure, un élément vient sérieusement relativiser l’emballement.

La vente du FC Nantes entre dans une nouvelle phase. Depuis plusieurs semaines, plusieurs projets de reprise circulent autour du club, toujours propriété de Waldemar Kita. Et aux dernières nouvelles, un groupe d’investisseurs français et portugais serait désormais particulièrement actif dans les discussions.

Ce projet serait représenté par Paulo Tavares, ancien agent sportif déjà apparu dans plusieurs dossiers de reprise dans le football français. Télénantes avait révélé jeudi l’existence de discussions avec ce groupe, tandis que L’Équipe évoque de son côté des négociations désormais très avancées et une valorisation pouvant approcher les 100 millions d’euros.

RMC Sport maintient toutefois une forte prudence

Malgré l’accélération du dossier, RMC Sport rapporte que rien n’est signé à ce stade. L’entourage de Waldemar Kita reconnaît l’existence de plusieurs propositions, mais indique que celles-ci sont encore étudiées.

Surtout, selon les informations de RMC Sport, il n’y aurait actuellement ni promesse d’achat signée ni dépôt auprès de la DNCG concernant un projet de rachat du FC Nantes. Une nuance importante alors que certaines informations publiées ces dernières heures peuvent donner l’impression que la vente est déjà quasiment bouclée.

Le dossier doit donc encore franchir plusieurs étapes avant qu’un changement de propriétaire puisse être officialisé.

Paulo Tavares au centre du projet

Le nom de Paulo Tavares n’est pas nouveau dans le football français. L’ancien agent avait notamment été impliqué dans un projet de reprise de Valenciennes en 2019, puis dans une tentative autour de l’AS Saint-Étienne. Ces précédents expliquent pourquoi son rôle dans le dossier nantais est particulièrement scruté.

Pour le moment, l’identité précise de l’ensemble des investisseurs et leurs garanties financières restent à éclaircir. RMC Sport rapporte néanmoins qu’au sein du FC Nantes, plusieurs sources confirment l’existence de discussions avec ce groupe et l’idée d’un projet pouvant atteindre environ 100 millions d’euros.

Une vente à 100 millions d’euros ?

C’est l’autre grande interrogation du dossier. Télénantes avait évoqué une première proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros, alors que Waldemar Kita attendrait près de 95 millions d’euros. L’Équipe affirme désormais que les propositions des repreneurs pourraient tendre vers les 100 millions.

Les chiffres restent donc à prendre avec précaution tant qu’aucune offre ferme et aucun accord définitif n’ont été officialisés.

Une chose semble néanmoins se confirmer : le FC Nantes fait bien l’objet de discussions concrètes avec plusieurs candidats à la reprise. Reste désormais à savoir si le projet représenté par Paulo Tavares franchira l’étape de la DNCG et pourra réellement aboutir à la fin de l’ère Kita.