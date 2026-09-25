ASSE : Saint-Étienne explose le Top 10 des valeurs de Ligue 2, le FC Nantes et Reims bien représentés !

L’ASSE confirme la valeur impressionnante de son effectif. Dans le nouveau classement établi par l’Observatoire du football CIES, quatre joueurs stéphanois figurent parmi les dix éléments les mieux valorisés de Ligue 2. Mais c’est une pépite du FC Nantes, estimée à plus de 20 millions d’euros, qui domine la concurrence.

Saint-Étienne possède-t-il déjà un effectif taillé pour la Ligue 1 ? Les dernières estimations publiées par le CIES apportent en tout cas un nouvel argument aux supporters stéphanois.

Dans sa 554e Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football a dévoilé les joueurs disposant de la valeur de transfert la plus élevée dans 55 championnats situés en dehors du « Big 5 » européen. En Ligue 2, l’ASSE se distingue très nettement avec quatre représentants parmi les dix premières places.

Aucun autre club du championnat ne parvient à faire aussi bien. Le Stade de Reims place trois joueurs dans ce classement, tandis que le FC Nantes possède tout simplement le joueur le plus cher de la division.

Tylel Tati écrase la concurrence

La première place revient à Tylel Tati. À seulement 18 ans, le jeune défenseur central du FC Nantes est valorisé à 20,8 millions d’euros par le CIES.

Une estimation impressionnante qui témoigne du potentiel immense du Canari. Tati devance Ange Tia, le jeune joueur du Stade de Reims âgé de 19 ans, dont la valeur est estimée à 14,4 millions d’euros.

Le podium est complété par un joueur de l’ASSE. Recruté pour renforcer le secteur offensif stéphanois, Jakob Breum occupe la troisième position avec une cote évaluée à 12,4 millions d’euros.

Quatre Stéphanois parmi les joueurs les plus chers

Jakob Breum est loin d’être le seul joueur de Ian Cathro à apparaître dans ce prestigieux classement. L’ASSE place au total quatre éléments dans le Top 10, confirmant la richesse et le potentiel de son effectif.

Autre recrue estivale des Verts, Thierno Ballo arrive à la septième place. La valeur de l’international allemand est désormais estimée à 9,1 millions d’euros.

Il devance de très peu Kévin Pedro. Le jeune latéral formé à Saint-Étienne connaît une progression spectaculaire depuis un an et atteint désormais la barre des 9 millions d’euros selon l’Observatoire du football.

Enfin, Zuriko Davitashvili complète le contingent stéphanois. L’international géorgien est valorisé à 8,1 millions d’euros et reste l’un des actifs les plus importants du club.

Un effectif déjà calibré pour l’élite ?

Ce classement confirme la stratégie adoptée par Kilmer Sports Ventures depuis son arrivée à la tête de l’ASSE. Le groupe canadien mise principalement sur des joueurs jeunes, prometteurs et capables de prendre rapidement de la valeur.

Avec Breum, Ballo, Pedro et Davitashvili, Saint-Étienne possède quatre éléments figurant parmi les plus gros actifs de Ligue 2. Le Stade de Reims reste également bien représenté avec trois joueurs, tandis que le FC Nantes peut se féliciter de voir Tylel Tati dominer l’ensemble du classement.

Les estimations du CIES ne garantissent évidemment ni les résultats sportifs ni les montants des futurs transferts. Elles montrent néanmoins que l’ASSE possède un groupe largement supérieur à la moyenne du championnat sur le plan de la valeur marchande.

Les Verts devront maintenant confirmer cette domination économique sur le terrain. Avec un tel effectif, ils disposent en tout cas de sérieux arguments pour viser le titre de champion et un retour immédiat en Ligue 1.