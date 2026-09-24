ASSE : mauvaise nouvelle pour les supporters avant Rodez

Les supporters de l’ASSE devront encore patienter avant de retrouver Geoffroy-Guichard contre Rodez, le prochain match des Verts en amical ne devant pas se jouer dans le Chaudron.

L’ASSE va profiter de la longue trêve internationale pour entretenir le rythme de son groupe. Alors que Ian Cathro avait évoqué la possibilité d’une rencontre amicale, EVECT confirme que celle-ci aura bien lieu.

L’ASSE va bien jouer pendant la trêve

Après son déplacement à Metz, l’ASSE dispose de trois semaines sans match de Ligue 2 avant la réception de Rodez, le 10 octobre. Ian Cathro avait récemment expliqué qu’un match amical était envisagé afin de permettre à ses joueurs de conserver du rythme malgré cette coupure inhabituelle.

Selon les informations d’EVECT, le projet est désormais acté. La rencontre devrait se dérouler à Saint-Étienne et pourrait opposer les Verts au FC Sion, une piste déjà évoquée ces derniers jours par la presse suisse.

Pas à Geoffroy-Guichard

Si l’opposition doit bien avoir lieu à Saint-Étienne, elle ne devrait toutefois pas se jouer à Geoffroy-Guichard. Le stade fait actuellement l’objet de travaux sur sa pelouse après le problème rencontré lors de la réception de Montpellier. Une petite mauvaise nouvelle pour les supporters si la rencontre devait se jouer avec du public. Ce qui signifie que le peuple stéphanois devra patienter encore un peu plus pour retrouver leur Chaudron.

Le club stéphanois devrait communiquer davantage d’informations en début de semaine prochaine, notamment sur la date et le lieu précis de cette rencontre.

Une opposition intéressante pour Cathro

Ce match permettra à Ian Cathro de maintenir en activité les joueurs restés dans le Forez, tout en offrant du temps de jeu à certains éléments qui en ont besoin, notamment les jeunes.

Le FC Sion constituerait par ailleurs un adversaire intéressant : le club suisse occupe actuellement la troisième place de son championnat.

L’ASSE aura donc bien une répétition générale durant cette longue coupure avant de retrouver la Ligue 2 face à Rodez.