Déplumé pendant la la trêve internationale, Ian Cathro a décidé de lancer plusieurs jeunes avec les professionnels de l’ASSE.

Onze joueurs ont quitté l’ASSE temporairement pour rejoindre leur sélection pendant la trêve internationale. Zuriko Davitashvili, Kévin Pedro, Sohaib Naïr, Ben Old, Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Irvin Cardona, Augustin Boakye, Adam Baallal, Nadir El Jamali et Mamour Ndiaye sont actuellement mobilisés avec leur équipe nationale. Forcément, les solutions sont moins nombreuses pour Ian Cathro. Mais le technicien écossais de l’ASSE avait anticipé cette période.

Cinq jeunes appelés avec les pros de l’ASSE

Selon Peuple Vert, le staff de l’ASSE a ainsi décidé de faire appel à plusieurs joueurs habitués à évoluer avec la réserve de Sylvain Gibert. Marten Paalberg, Valentin Depalle, Tom Teillol, Maxime Lengue et Elyes Dhaoui ont participé à l’entraînement du groupe professionnel. Pour Elyes Dhaoui, l’expérience est forcément particulière. Arrivé récemment à Saint-Étienne, le jeune Tunisien découvre déjà les séances avec l’équipe première.

Une première opportunité de se montrer et de gagner du temps auprès de Ian Cathro et de son staff. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Leur présence à l’entraînement ne signifie pas qu’ils vont débarquer dans la rotation en Ligue 2. Leur priorité reste la réserve. Mais cette immersion compte. Elle leur permet de goûter au niveau supérieur, d’observer les exigences du monde professionnel et de montrer leurs qualités.

Une base toujours présente à l’ASSE

Ian Cathro n’est pas non plus totalement démuni. Plusieurs joueurs régulièrement utilisés avec les professionnels sont toujours présents. Josh Duffus, Chico Lamba, Nathan Kasia, Maxime Bernauer et Jakob Breum ont notamment participé à la reprise. De quoi conserver une ossature malgré les nombreuses absences.

L’ASSE veut maintenant profiter de cette trêve pour travailler. Le staff souhaite notamment organiser un match de préparation. L’objectif est clair : donner du rythme aux joueurs qui manquent de temps de jeu et offrir quelques minutes aux éléments en phase de retour. Pour les cinq jeunes appelés, l’enjeu sera différent. À eux de saisir leur chance. Car dans un groupe professionnel, une simple séance peut parfois servir de déclic.