De nouveau décisif à Metz ce samedi avec l’ASSE (2-2), Augustine Boakye (25 ans) fait partie de l’équipe type de la 7e journée de L2… en compagnie de Brice Maubleu.

Les semaines se suivent et Augustine Boakye continue de s’illustrer avec l’ASSE. Face au FC Metz, samedi soir, le joueur de 25 ans a une nouvelle fois pesé sur la rencontre en délivrant d’abord une passe décisive, avant de trouver lui-même le chemin des filets pour permettre aux Verts de repartir de Moselle avec le point du match nul (2-2).

Boakye, maillon fort de l’ASSE

Une prestation qui n’est évidemment pas passée inaperçue. Sofascore a intégré Boakye à son équipe type de la 7e journée de Ligue 2. Une nouvelle reconnaissance pour l’attaquant stéphanois, qui confirme match après match son importance dans le secteur offensif de l’ASSE.

Et le Ghanéen n’est pas le seul joueur estampillé ASSE présent dans cette équipe type. Il partage notamment l’affiche avec Brice Maubleu, désormais du côté de Pau. L’ancien gardien des Verts réalise lui aussi un début de saison remarqué avec le club béarnais et continue de se distinguer depuis son départ de Saint-Étienne cet été.

Le FC Nantes snobé

Ancien capitaine des Verts, Anthony Briançon figure également dans cette sélection, offrant ainsi une petite coloration stéphanoise à l’équipe type de cette 7e journée. À noter, en revanche, l’absence de tout joueur du FC Nantes.

Les Canaris ont pourtant signé une victoire importante à Boulogne (2-1), arrachée dans les derniers instants de la rencontre, mais cela n’a pas suffi pour leur permettre de placer un représentant dans le onze retenu par Sofascore.