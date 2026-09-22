À LA UNE DU 22 SEP 2026
[16:01]OM : le verdict est tombé pour la blessure de Paixao
[16:00]ASSE, LOSC, Equipe de France : la nouvelle vie particulièrement attrayante de Mathieu Debuchy 
[15:40]RC Lens : Malang Sarr touche enfin au rêve ultime loin de Lens 
[15:20]PSG : on sait pourquoi Kvaratskhelia est dans la tourmente 
[15:00]ASSE : Boakye refait déjà équipe avec Maubleu, le FC Nantes snobé ! 
[14:40]OM : Mbappé et le Real Madrid enlèvent un énorme poids à Genesio 
[14:20]Equipe de France : Lepaul va ramener un joli cadeau de Zidane au Stade Rennais 
[14:00]ASSE : Jérémy Clément vole au secours de Gautier Larsonneur !
[13:40]OM Mercato : un nouveau crack de Premier League envoyé à Marseille !
[13:30]Equipe de France : un Bleu a rabiboché Dembélé et Mbappé 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Equipe de France : Lepaul va ramener un joli cadeau de Zidane au Stade Rennais 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 14:20
Estéban Lepaul (Stade Rennais)

Petit nouveau du rassemblement des Bleus, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) s’est bien connecté à Zinédine Zidane. 

Estéban Lepaul a rapidement trouvé ses marques auprès de Zinédine Zidane. Et l’attaquant du Stade Rennais, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, a visiblement profité pleinement de cette expérience. 

Lepaul a adoré son premier contact avec Zidane 

En conférence de presse, le joueur de 26 ans n’a pas caché son immense respect pour l’ancien numéro 10 des Bleus et a notamment raconté les premiers échanges avec Zidane, qui a pris le temps de présenter le staff et de rappeler aux joueurs ce que représente le maillot de l’équipe de France.

« On a eu un premier rendez-vous où il a présenté le staff puis l’entraînement. Ensuite, il a présenté une vidéo de l’histoire de l’équipe de France, de ce qu’elle représente, de son héritage… Il voulait nous faire prendre conscience de ce que ça va représenter pour nous. On doit être des acteurs majeurs de notre histoire », a expliqué Lepaul.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Zizou a fait travailler la finition au buteur du Stade Rennais 

Et le buteur du Stade Rennais a également eu droit à une petite séance particulière avec Zidane. Une occasion forcément précieuse pour travailler la finition avec l’un des meilleurs techniciens de l’histoire du football français. « Cela s’est très bien passé. Il a montré qu’il avait des restes. Quoi de mieux que de recevoir quelques ballons de Zinédine Zidane pour s’exercer devant le but ? Le stress et la pression sont très vite partis », a savouré Lepaul.

De quoi repartir de ce rassemblement avec des souvenirs forcément précieux, mais aussi quelques conseils d’un certain Zinédine Zidane. Un petit trésor que l’attaquant du Stade Rennais pourra désormais ramener avec lui en Bretagne pour encore plus performer en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa. 

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot