Petit nouveau du rassemblement des Bleus, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) s’est bien connecté à Zinédine Zidane.

Estéban Lepaul a rapidement trouvé ses marques auprès de Zinédine Zidane. Et l’attaquant du Stade Rennais, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, a visiblement profité pleinement de cette expérience.

Lepaul a adoré son premier contact avec Zidane

En conférence de presse, le joueur de 26 ans n’a pas caché son immense respect pour l’ancien numéro 10 des Bleus et a notamment raconté les premiers échanges avec Zidane, qui a pris le temps de présenter le staff et de rappeler aux joueurs ce que représente le maillot de l’équipe de France.

« On a eu un premier rendez-vous où il a présenté le staff puis l’entraînement. Ensuite, il a présenté une vidéo de l’histoire de l’équipe de France, de ce qu’elle représente, de son héritage… Il voulait nous faire prendre conscience de ce que ça va représenter pour nous. On doit être des acteurs majeurs de notre histoire », a expliqué Lepaul.

Zizou a fait travailler la finition au buteur du Stade Rennais

Et le buteur du Stade Rennais a également eu droit à une petite séance particulière avec Zidane. Une occasion forcément précieuse pour travailler la finition avec l’un des meilleurs techniciens de l’histoire du football français. « Cela s’est très bien passé. Il a montré qu’il avait des restes. Quoi de mieux que de recevoir quelques ballons de Zinédine Zidane pour s’exercer devant le but ? Le stress et la pression sont très vite partis », a savouré Lepaul.

De quoi repartir de ce rassemblement avec des souvenirs forcément précieux, mais aussi quelques conseils d’un certain Zinédine Zidane. Un petit trésor que l’attaquant du Stade Rennais pourra désormais ramener avec lui en Bretagne pour encore plus performer en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa.