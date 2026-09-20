OL, Stade Rennais : le carton lyonnais efface une longue disette en Ligue 1

Large vainqueur du Stade Rennais (4-0), l’OL a signé une performance qu’il attendait depuis février 2025 en championnat. Toujours invaincus après cinq journées, les hommes de Paulo Fonseca ont également envoyé un message à un concurrent direct.

L’artillerie lourde lyonnaise a répondu présent

On vous en parlait avant la rencontre : Paulo Fonseca avait décidé de sortir l’artillerie lourde face au Stade Rennais. Le choix du technicien portugais a largement porté ses fruits puisque l’OL a surclassé les Bretons samedi soir au Parc OL (4-0).

Bien plus qu’un simple succès, cette démonstration constitue un premier marqueur dans la saison des Gones. Lyon n’avait en effet plus gagné un match de Ligue 1 avec quatre buts d’écart depuis un an et demi. Il fallait remonter à février 2025 et une victoire obtenue sur le même score contre le Stade de Reims.

Tolisso, encore présent lors d’un grand soir

Déjà buteur lors de ce précédent 4-0, Corentin Tolisso a de nouveau joué un rôle majeur. Le capitaine lyonnais a marqué son premier but de la saison en championnat et délivré une passe décisive face aux Rennais.

Le natif de L’Arbresle n’avait plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis le 10 mai 2026, lors d’un déplacement à Toulouse. Sa prestation confirme son importance dans le dispositif de Paulo Fonseca, notamment dans les grands rendez-vous. En février 2025, Nicolás Tagliafico, absent samedi, avait également participé au festival contre Reims.

Franck Haise assume ses sept changements

Le contraste était forcément saisissant avec le Stade Rennais. Franck Haise avait procédé à sept changements dans son onze de départ et n’a pas cherché d’excuse après la lourde défaite de son équipe. L’entraîneur breton a pleinement assumé ses choix en conférence de presse.

« Sept changements, tu perds 4-0, tu as tort, point barre. » Franck Haise assume la claque reçue face à l’OL. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2101462914607501328

Cette sortie tranche avec la soirée presque parfaite vécue par les Lyonnais. Comme le relève Olympique & Lyonnais, l’OL n’avait plus connu un tel écart à domicile en championnat depuis la réception des Rémois.

L’OL conforte son excellent départ

Au-delà du chiffre, cette victoire permet surtout aux coéquipiers de Moussa Niakhaté de rester invaincus après cinq journées. Face à un adversaire susceptible de viser les mêmes places européennes, les Gones ont pris trois points tout en frappant fort sur le plan psychologique.

La trêve internationale va désormais interrompre cette dynamique. Au retour, l’OL devra confirmer que ce large succès ne constituait pas seulement une soirée à part, mais bien une nouvelle étape dans son début de saison.