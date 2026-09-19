Convoqué pour le premier rassemblement de Zinédine Zidane en équipe de France, Lucas Da Cunha (Côme, 25 ans) a failli évoluer à l’ASSE plus jeune.

Convoqué pour le premier rassemblement de Zinédine Zidane avec les Bleus, Lucas Da Cunha s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le capitaine de Côme figure parmi les nouveaux visages appelés par le sélectionneur français pour les matches de Ligue des Nations face à la Turquie, la Belgique et l’Italie.

Da Cunha, le choix que l’ASSE pourrait regretter

Une convocation qui fait forcément réagir dans le Forez. Comme le rappelle Poteaux Carrés, le Roannais avait été recalé par l’ASSE lorsqu’il avait 13 ans, malgré l’intérêt de Dominique Rocheteau. Le jeune Da Cunha avait finalement poursuivi son parcours au Stade Rennais. Des années plus tard, le voilà désormais international français… tout en conservant un attachement particulier aux Verts.

Zinédine Zidane n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en avant les qualités de son nouveau milieu. « Il mérite d’être avec nous. C’est un joueur de caractère, avec beaucoup de personnalité. » Un profil qui a progressivement pris une nouvelle dimension en Italie. Formé au Stade Rennais, Da Cunha n’a jamais réellement réussi à s’imposer en Bretagne. Son parcours l’a ensuite conduit à Nice, Lausanne puis Clermont, sans véritable continuité. Jusqu’à son arrivée à Côme en 2023.

Le pari gagnant de Côme

C’est en Lombardie que sa carrière a véritablement basculé. Sous les ordres de Cesc Fabregas, Da Cunha a changé de dimension et surtout de rôle. Depuis deux ans, il évolue dans un registre de milieu défensif particulièrement créatif. Un positionnement qui lui permet d’exprimer pleinement sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes. Fabregas lui a donné les clés du jeu et le Français les utilise à merveille.

Capable de se projeter, de trouver les espaces et de faire mal dans les trente derniers mètres, Da Cunha est devenu un élément central de Côme. La saison dernière, il a notamment inscrit huit buts, avec une qualité de frappe qui constitue l’une de ses principales armes. À 25 ans, Lucas Da Cunha découvre donc enfin l’équipe de France. Un joli pied de nez à l’histoire… et un nouveau nom que les supporters stéphanois pourraient regarder avec une attention toute particulière.