La cruelle défaite du RC Lens à Monaco, vendredi soir pour lancer la 5e journée de Ligue 1 (1-2), a laissé des traces dans les rangs des Sang et Or.

Une seule victoire en cinq journées. Le début de saison du RC Lens est loin de répondre aux attentes des Sang et Or. Après leur revers concédé sur la pelouse de l’AS Monaco, les Lensois vont désormais profiter de la trêve internationale pour souffler, mais aussi pour travailler sur les nombreux axes d’amélioration.

Thauvin : « C’est encore un coup dur »

Florian Thauvin n’a pas caché sa déception au coup de sifflet final. Interrogé au micro de Ligue 1+, l’attaquant lensois a regretté un scénario particulièrement cruel pour son équipe. « C’est encore un coup dur. On est malchanceux, on prend un CSC à la fin. Il y avait de bonnes choses, on n’a pas mal joué. On a du temps pour travailler et mettre des choses en place », a expliqué l’ancien international français.

Malgré la frustration liée à cette nouvelle défaite, Thauvin a donc préféré retenir certains motifs de satisfaction dans le contenu proposé par les Sang et Or. Le capitaine du RC Lens sait surtout que la trêve doit permettre au groupe de travailler afin de corriger rapidement ses lacunes.

Udol déçu par sa non-convocation en Bleu

Mathieu Udol a lui aussi vécu une soirée particulière à Louis-II. Auteur du but lensois, le défenseur avait de quoi savourer sa prestation sur le plan individuel. Pourtant, une autre nouvelle est venue ternir sa soirée : sa non-convocation avec l’équipe de France. Le joueur du RC Lens a reconnu avoir été déçu après l’annonce de la liste de Zinédine Zidane, tout en affichant sa détermination à revenir dans les plans des Bleus.

« La rage après mon but liée à ma non-sélection ? J’ai suivi la liste. J’ai été déçu après, c’est normal en tant que compétiteurs. À moi de redoubler d’efforts pour candidater la prochaine fois », a-t-il confié au micro du diffuseur. Pour le RC Lens, la trêve internationale arrive surtout au bon moment afin de remettre le groupe au travail et tenter de relancer une saison qui a connu un départ compliqué.