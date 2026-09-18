RC Lens : une pluie de mauvaises nouvelles se prépare pour Cahuzac contre Monaco

À l’approche du choc face au RC Lens, l’AS Monaco dispose d’un impressionnant réservoir offensif. Entre Paris Brunner, Folarin Balogun, Matthis Abline et Mika Biereth, Filipe Luís devra faire des choix difficiles. Une concurrence féroce qui ne présage rien de bon pour la défense lensoise.

Le RC Lens est prévenu : Monaco ne manquera pas de solutions pour tenter de faire exploser sa défense. Avant d’affronter les Sang et Or, Filipe Luís peut compter sur quatre attaquants capables de prétendre à une place dans son onze.

Paris Brunner, Folarin Balogun, Matthis Abline et Mika Biereth sont tous disponibles et placent l’entraîneur monégasque face à un véritable problème de riches. Il devra décider quels joueurs débuteront la rencontre, mais pourra également utiliser la profondeur de son banc pour modifier complètement son animation offensive en cours de match.

Pour Lens, chaque choix du technicien brésilien représentera une menace différente.

Quatre attaquants pour faire sauter la défense lensoise

Avec ces quatre profils, Monaco possède de nombreuses possibilités. Filipe Luís peut choisir de miser sur la vitesse, la puissance, la mobilité ou encore l’efficacité dans la surface selon le scénario envisagé.

Cette variété obligera le staff lensois à préparer plusieurs plans. La défense sang et or ne pourra pas se concentrer sur un unique danger, puisque les changements opérés par Monaco pourraient transformer le rapport de force à tout moment.

Même les attaquants laissés sur le banc seront susceptibles d’entrer avec une énorme envie de faire la différence. La concurrence interne promet d’ailleurs d’être particulièrement intense.

Filipe Luís ne fera aucun cadeau

L’entraîneur monégasque a adressé un message très clair à ses joueurs : aucun statut ne garantira une place dans l’équipe.

« Vous devez mériter de jouer. Je ne donne rien gratuitement par rapport au nom ou au passé », a prévenu Filipe Luís.

Les quatre attaquants sont donc placés sur un pied d’égalité. Les performances à l’entraînement et la capacité à répondre aux attentes du staff détermineront l’identité des titulaires contre le RC Lens.

Cette gestion au mérite pourrait rendre les Monégasques encore plus dangereux. Chaque joueur sait que la moindre baisse de régime peut profiter à un concurrent, tandis qu’une entrée réussie peut complètement rebattre les cartes pour les prochaines rencontres.

Un casse-tête permanent pour Lens

Pour les Sang et Or, le danger ne viendra donc pas uniquement du onze de départ. Monaco pourra conserver plusieurs armes majeures sur son banc et les lancer lorsque les défenseurs lensois commenceront à ressentir la fatigue.

Le RC Lens devra afficher une concentration totale, gagner ses duels et rester parfaitement organisé pendant toute la rencontre. Une erreur de placement ou une baisse d’intensité pourrait immédiatement être sanctionnée par l’un des nombreux attaquants monégasques.

L’incertitude entourant les choix de Filipe Luís complique également la préparation du match. Brunner, Balogun, Abline et Biereth ne présentent pas exactement les mêmes caractéristiques, ce qui oblige Lens à anticiper différents scénarios.

Monaco possède un problème de riches. Pour le RC Lens, cette abondance offensive ressemble surtout à une accumulation de mauvaises nouvelles. Les Sang et Or savent désormais qu’ils devront contenir non pas un, mais potentiellement quatre dangers.