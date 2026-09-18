OM : la statistique dévastatrice qui ravive l’énorme regret du mercato

Titularisé contre Besiktas, Jeffrey de Lange est devenu le deuxième gardien de l’histoire de l’OM à encaisser quatre buts pour ses débuts européens avec le club. Une terrible statistique qui remet en lumière l’échec du recrutement d’un nouveau numéro un, pourtant érigé en priorité durant le mercato.

La première européenne de Jeffrey de Lange sous le maillot marseillais restera longtemps dans les mémoires, mais certainement pas pour les bonnes raisons. Préféré dans le but de l’OM pour le déplacement à Besiktas, le Néerlandais n’a rien pu faire pour empêcher le naufrage de son équipe (4-1).

Dépassée après la pause, la formation de Bruno Genesio a affiché d’immenses lacunes défensives. De Lange n’est évidemment pas l’unique responsable de cette débâcle collective, mais le gardien marseillais se retrouve malgré lui associé à une statistique particulièrement douloureuse.

Il est seulement le deuxième portier de l’histoire de l’OM à encaisser quatre buts pour ses débuts avec Marseille en Coupe d’Europe. Il faut remonter à 1976 pour retrouver une telle entrée en matière.

Un triste record vieux de 50 ans

Près d’un demi-siècle plus tard, Jeffrey de Lange rejoint donc une catégorie dont il se serait volontiers passé. Pour ses premiers pas européens avec le club phocéen, il a dû récupérer le ballon à quatre reprises au fond de ses filets.

Cette statistique ne permet pas de résumer sa prestation et encore moins de lui attribuer l’entière responsabilité du résultat. Le manque de protection offert par sa défense, les erreurs de placement et l’effondrement collectif de la seconde période ont largement contribué au score.

Mais elle tombe au pire moment pour la direction marseillaise, qui avait identifié le poste de gardien comme l’un des principaux chantiers de son mercato.

Restes et Bulka sondés, mais aucune recrue

Tout au long du marché des transferts, l’OM a exploré plusieurs pistes pour attirer un nouveau numéro un. Guillaume Restes et Marcin Bulka ont notamment été sondés par les dirigeants marseillais.

L’objectif était clair : renforcer un poste considéré comme prioritaire et installer un gardien capable d’apporter davantage de garanties. Pourtant, aucun des dossiers étudiés n’est allé au bout.

Faute d’avoir trouvé un accord avec l’une de ses cibles, Marseille a finalement conservé Jeffrey de Lange dans le rôle de titulaire. Un choix davantage subi qu’anticipé, qui revient brutalement dans l’actualité après les quatre buts encaissés à Besiktas.

🚨 JEFFREY DE LANGE 🇳🇱 EST DEVENU LE 2e GARDIEN À ENCAISSER 4 BUTS LORS DE SES DÉBUTS AVEC L’OM EN COUPE D’EUROPE. 🥶⚽️⚽️⚽️⚽️



La dernière fois c’était en 1976.



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De Lange sous pression malgré lui

Le Néerlandais se retrouve désormais exposé aux critiques alors qu’il n’est pas responsable de l’échec des négociations menées par sa direction. Il doit défendre sa place tout en sachant que le club avait activement cherché son éventuel successeur quelques semaines plus tôt.

Cette situation ne peut qu’accentuer la pression autour de ses performances. À Marseille, chaque erreur est scrutée et une soirée aussi difficile que celle vécue en Turquie risque d’alimenter les doutes.

Pour autant, le recrutement d’un nouveau gardien n’aurait pas automatiquement réglé les faiblesses collectives aperçues face à Besiktas. Même un portier de très haut niveau aurait souffert derrière une équipe aussi désorganisée et aussi peu protectrice.

Le mercato revient hanter l’OM

Cette statistique historique agit surtout comme le révélateur d’un chantier laissé inachevé. L’OM savait qu’il voulait se renforcer dans les buts, a multiplié les pistes, mais n’a pas réussi à concrétiser sa priorité.

Jeffrey de Lange conserve donc son statut de numéro un et devra rapidement rebondir pour faire oublier cette terrible première européenne. Le choc contre le PSG pourrait lui offrir une occasion immédiate de répondre sur le terrain.

Mais après le naufrage de Besiktas, une question risque de poursuivre les dirigeants marseillais : l’OM aurait-il dû aller beaucoup plus loin pour recruter le gardien qu’il recherchait ?