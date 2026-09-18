PSG : Paris prépare un énorme cadeau pour Désiré Doué

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après avoir sécurisé João Neves et Willian Pacho, le PSG souhaite désormais prolonger Désiré Doué. Malgré ses deux dernières titularisations manquées, le jeune international français reste au cœur du projet parisien et aurait reçu une offre particulièrement importante.

Sa présence sur le banc lors des deux dernières rencontres aurait pu alimenter quelques interrogations. Désiré Doué n’est même pas entré en jeu face à Bratislava en Ligue des champions, mais sa situation sportive immédiate ne remet absolument pas en cause son importance aux yeux du Paris Saint-Germain.

Deux ans après son arrivée en provenance du Stade Rennais, le joueur de 21 ans reste considéré comme l’un des visages du projet parisien. La direction souhaite donc profiter de sa situation contractuelle favorable pour le sécuriser sur le très long terme et adapter son salaire à son nouveau statut.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Doué aurait déjà reçu une proposition concrète du PSG.

Une prolongation jusqu’en 2031 ou 2032

Selon les informations de L’Équipe, Paris a proposé à Désiré Doué d’étendre son engagement jusqu’en 2031, voire 2032. Cette prolongation serait accompagnée d’une revalorisation salariale qualifiée de « significative ».

Le joueur percevrait actuellement environ 500 000 euros brut par mois, un salaire relativement limité à l’échelle de l’effectif parisien. Le club entend désormais le rémunérer à la hauteur de son importance dans l’équipe et de la progression affichée depuis son arrivée dans la capitale.

L’intérêt du PSG est donc double : récompenser les performances de Doué tout en verrouillant l’avenir de l’un de ses joueurs les plus prometteurs. Une stratégie déjà appliquée à deux autres recrues arrivées au cours du même mercato.

Après Neves et Pacho, place à Doué ?

João Neves et Willian Pacho étaient eux aussi initialement engagés jusqu’en 2029. Devenus rapidement des titulaires incontournables, le milieu portugais et le défenseur équatorien ont été récompensés par une prolongation assortie d’une revalorisation salariale.

Une année supplémentaire automatique a déjà été activée dans leurs nouveaux contrats, les liant désormais au PSG jusqu’en 2031. Désiré Doué semble aujourd’hui destiné à suivre exactement le même chemin.

La direction parisienne veut ainsi conserver le noyau dur d’une génération appelée à s’installer durablement au Parc des Princes. Même lorsqu’il débute certaines rencontres sur le banc, l’ancien Rennais demeure considéré comme une pièce majeure de cette construction.

Doué veut poursuivre l’aventure à Paris

Le dossier semble avancer dans la bonne direction puisque Désiré Doué souhaiterait lui aussi s’inscrire dans la durée avec le PSG. Les deux parties doivent encore parvenir à un accord concernant les conditions économiques du futur contrat, mais leur volonté commune pourrait faciliter les discussions.

Aucune signature ne serait toutefois imminente. Selon l’insider Djamel, le club et le joueur se seraient entendus pour négocier sereinement au cours des prochains mois, sans se fixer d’échéance immédiate.

Cette prolongation représente également un dossier important pour Moussa Sissoko. L’influent agent de Doué échange déjà avec la direction parisienne au sujet d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, eux aussi susceptibles de prolonger leur contrat.

Le PSG verrouille ses nouvelles stars

En cherchant à sécuriser Doué jusqu’en 2031 ou 2032, le PSG confirme sa nouvelle politique. Le club ne veut plus attendre que ses cadres se rapprochent de la fin de leur contrat pour agir. Il souhaite anticiper, revaloriser les joueurs les plus performants et empêcher les grands clubs européens de profiter de la moindre ouverture.

La récente présence de Désiré Doué sur le banc apparaît donc comme un simple choix sportif, et non comme une remise en cause de son avenir. Après Neves et Pacho, Paris prépare désormais le prochain gros verrouillage de son projet.

Sauf retournement de situation dans les négociations, Doué devrait bientôt quitter le groupe des joueurs sous contrat jusqu’en 2029 pour rejoindre celui des cadres blindés à très long terme.