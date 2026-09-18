PSG Mercato : en plus de Doué, Paris négocie pour un prétendant au Ballon d’Or !

Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG avance également sur la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG ne compte pas s’arrêter là. Alors que le club parisien travaille activement sur la prolongation de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia fait lui aussi partie des dossiers prioritaires de la direction.

Selon les informations d’Abdellah Boulma, le PSG et l’international géorgien sont actuellement en discussions pour une prolongation de contrat jusqu’en 2031. Une information qui intervient alors que L’Équipe avait déjà révélé, début septembre, que les négociations entre les deux parties étaient bien engagées.

Arrivé de Naples en janvier 2025, Kvaratskhelia est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029. Le club souhaite donc sécuriser l’avenir de son numéro 7 et pourrait lui offrir plusieurs années supplémentaires ainsi qu’une revalorisation salariale.

Le PSG veut verrouiller son prétendant au Ballon d’Or

Cette volonté de prolonger rapidement Kvaratskhelia intervient également dans un contexte particulier. Le Géorgien figure parmi les candidats au Ballon d’Or 2026, après une nouvelle saison européenne remarquable avec le PSG.

Le club parisien aurait ainsi intérêt à avancer avant la cérémonie du 26 octobre. En effet, une éventuelle victoire de Kvaratskhelia pourrait encore renforcer sa position dans les négociations contractuelles.

Le PSG est donc lancé dans une véritable opération de sécurisation de ses talents. Après les prolongations de plusieurs cadres et alors que Désiré Doué est également concerné par une nouvelle proposition, Paris entend inscrire Kvaratskhelia dans la durée.