ASSE Mercato : Kilmer Sports a mis la main sur un attaquant promis au PSG !

Nouvelle recrue de l’ASSE, Étienne Mendy suscite de très gros espoirs. Son ancien entraîneur à Diambars lui prédit même un avenir dans les plus grands clubs européens, citant notamment le PSG. Un nom qui rappellera aussi de très bons souvenirs aux supporters stéphanois…

Kilmer Sports continue de miser sur la jeunesse. L’ASSE vient de faire signer jusqu’en 2030 Étienne Mendy, ailier sénégalais de 18 ans arrivé en provenance de Diambars. Un pari sur l’avenir qui s’inscrit pleinement dans la politique menée par les dirigeants stéphanois depuis le rachat du club.

Formé à Diambars, qu’il avait rejoint très jeune, Mendy a d’abord évolué dans l’axe avant de se fixer sur un côté. Capable de jouer sur les deux ailes, il s’est particulièrement distingué en 2025-26, participant activement à la montée de son équipe en première division sénégalaise grâce à ses buts et ses passes décisives. Ses performances avaient d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs européens, au point de lui permettre d’effectuer notamment un essai à Manchester United.

« Il doit se taper les tops clubs »

Son ancien entraîneur Assane Faye ne tarit pas d’éloges à son sujet. Interrogé par Africa Foot, le coach de Diambars insiste autant sur les qualités footballistiques du jeune attaquant que sur sa personnalité : « C’est un jeune, au-delà de son fort potentiel et de ses qualités, très bien éduqué, qui est très facile à vivre. C’est un aspect très important pour la suite de sa carrière. »

Et Assane Faye voit très grand pour son ancien protégé. Selon lui, Saint-Étienne ne devrait constituer qu’une étape dans son ascension : « Avec le fort potentiel qu’il a, il doit se taper les tops clubs en France, par exemple le Paris Saint-Germain. Sinon, la France devrait être un tremplin pour lui pour aller chercher l’Angleterre ou les grands clubs en Espagne. Pour moi, c’est un joueur à fort potentiel qui doit jouer dans des tops clubs. »

Avant de rêver du PSG, de Premier League ou de Liga, Mendy va évidemment devoir faire ses preuves dans le Forez. International sénégalais U17, il a participé à la CAN et à la Coupe du monde de la catégorie en 2025. Il a même déjà porté le maillot vert avant l’officialisation de sa signature. Comme l’a relevé En Vert et Contre Tous, il est entré à la 75e minute du match de Challenge Espoirs perdu dimanche face au Stade de Reims (0-1), en remplacement de Toty.

Un autre Étienne Mendy avait marqué les Verts

Dans un premier temps, la recrue devrait poursuivre son adaptation avec la réserve. Mais Assane Faye l’imagine déjà frapper à la porte de Ian Cathro : « Dans le court terme, il peut prendre ses repères en France, avec la Ligue 2 cette année, et probablement commencer à jouer d’ici la fin de la saison. »

Le nom d’Étienne Mendy n’est en tout cas pas inconnu à Saint-Étienne. Un autre attaquant portant exactement le même nom avait porté le maillot vert avec bonheur dans les années 1990. Aujourd’hui âgé de 57 ans, le natif de Saint-Quentin avait inscrit 41 buts avec l’équipe première de l’ASSE. Ses deux derniers restent particulièrement savoureux puisqu’ils avaient été marqués lors d’un derby remporté 3-0 contre l’OL dans le Chaudron, le 6 avril 1994.

Plus de trente ans plus tard, un deuxième Étienne Mendy débarque donc dans le Forez. À 18 ans, le Sénégalais a encore tout à prouver. Mais à en croire ceux qui l’ont accompagné à Diambars, Kilmer Sports pourrait bien avoir mis la main sur un sacré talent.