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ASSE : le futur Red dévoile sa priorité avant le grand saut

Par Wladimir DELCROS - 18 Sep 2026, 21:03
ASSE : le futur Red dévoile sa priorité avant le grand saut

Prêté au Stade Brestois avant de rejoindre Liverpool, Djylian N’Guessan garde la tête froide. L’attaquant de 18 ans veut profiter de son passage en Bretagne pour retrouver du rythme et gagner sa place en Ligue 1.

N’Guessan confirme son précontrat avec Liverpool

On vous en parlait début septembre : Djylian N’Guessan a été prêté par l’ASSE au Stade Brestois alors qu’un précontrat le lie déjà à Liverpool. Le jeune attaquant a désormais confirmé lui-même ce montage et livré ses premières impressions sur cette trajectoire peu commune.

Dans un entretien relayé par Morning Foot, le joueur de 18 ans assure ne pas avoir été perturbé par l’agitation autour de son avenir. « Je ne suis pas focus sur ça, je suis plus concentré sur travailler chaque jour et gagner du temps de jeu à Brest », explique-t-il, avant de clarifier sa situation : « Je suis en précontrat avec Liverpool. J’en suis content. »

Une priorité claire avec le Stade Brestois

Avant de penser aux Reds, N’Guessan veut s’installer dans la rotation brestoise. Après deux saisons de Ligue 2 durant lesquelles son temps de jeu est resté limité, le pur produit de la formation stéphanoise reconnaît devoir monter en puissance sur le plan physique. « Il fallait que je reprenne du rythme. Il le faut pour gagner des minutes tous les week-ends », confie-t-il.

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L’attaquant se montre également disponible pour répondre aux besoins de son entraîneur. Capable d’attaquer la profondeur comme de jouer entre les lignes, il ne réclame aucun rôle précis : « Je n’ai pas de poste. Je joue où le coach veut me faire jouer. Je veux juste m’aguerrir et jouer. » Testé dans un rôle de numéro 10, il compte notamment s’inspirer de Ludovic Ajorque et Mama Baldé.

L’ASSE continue de miser sur sa formation

Le départ programmé de N’Guessan n’empêche pas les Verts de préparer la relève. Étienne Mendy, ailier de 18 ans arrivé du Diambars FC, a récemment signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2030.

De son côté, N’Guessan ne renie pas la maison verte malgré la nouvelle page qui s’ouvre. « Sainté, ça reste mon club formateur, il m’a beaucoup donné, beaucoup appris », rappelle-t-il avec reconnaissance.

Pas de pression avant le grand départ

Bien accueilli dans un club brestois qu’il décrit comme familial, le futur joueur de Liverpool entend avancer étape par étape. Son objectif immédiat reste de convaincre au quotidien et d’enchaîner les minutes, sans se projeter en permanence vers l’Angleterre.

« La pression, je n’en ai pas. Trêve ou pas, c’est tous les jours que je dois montrer », conclut N’Guessan. Avant le grand saut chez les Reds, le jeune Stéphanois sait que sa progression passera d’abord par une saison pleine dans le Finistère.

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