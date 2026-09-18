À LA UNE DU 18 SEP 2026
[21:03]ASSE : le futur Red dévoile sa priorité avant le grand saut
[19:29]LOSC : Un gros coup de pouce se dessine avant Nice
[19:09]Stade Rennais : après les 72 M€, Jacquet franchit encore un cap
[18:12]PSG : le verdict de Luis Enrique est tombé après le déclassement de Doué
[17:49]ASSE : un double coup dur frappe Metz avant le choc
[17:30]Pronostic FC Metz – ASSE : véritable coup d’arrêt ou simple accident pour les Verts ?
[17:27]OL : Openda révèle les coulisses d’un mercato qui aurait pu capoter
[17:06]OM, PSG : Luis Enrique réserve une réponse piquante à Bruno Genesio
[16:47]LOSC : Létang défie l’arbitrage après une amende à 20 000 € !
[16:25]OL : Le couperet est tombé pour Tagliafico avant Rennes

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : Un gros coup de pouce se dessine avant Nice

Par Louis Chrestian - 18 Sep 2026, 19:29
LOSC : Un gros coup de pouce se dessine avant Nice

Leader de Ligue 1 avant son déplacement à l’Allianz Riviera, le LOSC pourrait profiter d’un effectif niçois largement diminué. Trois Aiglons sont déjà forfait et quatre autres restent incertains à deux jours de la rencontre.

Trois absences déjà actées à Nice

L’OGC Nice ne se présentera pas au complet face au LOSC, dimanche, lors de la cinquième journée de Ligue 1. Olivier Pantaloni a confirmé trois forfaits devant la presse. Laurent Abergel et Antoine Mendy, tous les deux victimes d’une blessure au ligament croisé, manqueront à l’appel.

Moïse Bombito ne pourra pas non plus retrouver les Dogues. Opéré du tibia gauche, le défenseur canadien poursuit sa convalescence. Ces absences sont déjà certaines et réduisent les options du technicien niçois, aussi bien dans l’entrejeu qu’au sein de son arrière-garde.

Boudaoui trop juste, Sanson proche d’un retour

D’après les informations du Petit Lillois, quatre autres dossiers doivent encore être tranchés. Hicham Boudaoui n’est notamment « pas encore prêt », selon Olivier Pantaloni. Sa non-convocation avec l’Algérie doit lui permettre de poursuivre sa préparation pendant la trêve internationale.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

La tendance apparaît plus positive pour Morgan Sanson. Présent à l’entraînement ces derniers jours, le milieu de terrain n’a encore disputé aucune rencontre cette saison, mais il devrait intégrer le groupe niçois. Son état physique sera évalué lors des deux dernières séances précédant le match.

Seidu suspendu aux dernières formalités

Le cas d’Alidu Seidu reste plus délicat. Au moment de la conférence de presse d’Olivier Pantaloni, le défenseur n’était pas encore officiellement un joueur de l’OGC Nice. Sa présence contre Lille dépend donc de sa visite médicale, des dernières formalités administratives et de son niveau de préparation.

Le joueur n’a pas participé au début de saison en Bretagne. Même si son arrivée est finalisée à temps, le staff azuréen devra donc déterminer s’il possède le rythme nécessaire pour entrer immédiatement dans la rotation face au leader du championnat.

Une dernière incertitude dans l’entrejeu

Salis Abdul Samed complète enfin la liste des joueurs incertains. Maintenu à l’écart du groupe depuis le début de l’été, le milieu possède peu de chances d’être retenu. Olivier Pantaloni dispose encore de deux séances pour arrêter sa décision.

Le LOSC se déplacera ainsi sur la Côte d’Azur avec l’occasion de profiter des nombreuses incertitudes adverses. Nice conserve néanmoins quelques possibilités de retour, notamment avec Sanson, avant un rendez-vous important pour confirmer ou contester la première place des Dogues.

LOSC

Actu foot LOSC : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos LOSC : toutes les infos foot