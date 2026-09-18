LOSC : Un gros coup de pouce se dessine avant Nice

Leader de Ligue 1 avant son déplacement à l’Allianz Riviera, le LOSC pourrait profiter d’un effectif niçois largement diminué. Trois Aiglons sont déjà forfait et quatre autres restent incertains à deux jours de la rencontre.

Trois absences déjà actées à Nice

L’OGC Nice ne se présentera pas au complet face au LOSC, dimanche, lors de la cinquième journée de Ligue 1. Olivier Pantaloni a confirmé trois forfaits devant la presse. Laurent Abergel et Antoine Mendy, tous les deux victimes d’une blessure au ligament croisé, manqueront à l’appel.

Moïse Bombito ne pourra pas non plus retrouver les Dogues. Opéré du tibia gauche, le défenseur canadien poursuit sa convalescence. Ces absences sont déjà certaines et réduisent les options du technicien niçois, aussi bien dans l’entrejeu qu’au sein de son arrière-garde.

Boudaoui trop juste, Sanson proche d’un retour

D’après les informations du Petit Lillois, quatre autres dossiers doivent encore être tranchés. Hicham Boudaoui n’est notamment « pas encore prêt », selon Olivier Pantaloni. Sa non-convocation avec l’Algérie doit lui permettre de poursuivre sa préparation pendant la trêve internationale.

La tendance apparaît plus positive pour Morgan Sanson. Présent à l’entraînement ces derniers jours, le milieu de terrain n’a encore disputé aucune rencontre cette saison, mais il devrait intégrer le groupe niçois. Son état physique sera évalué lors des deux dernières séances précédant le match.

Bruno Genesio sur les ambiances bouillantes : « On fait aussi ce métier pour ces moments-là. Ça doit nous galvaniser et nous donner envie de nous hisser au niveau. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100309281077698920

Seidu suspendu aux dernières formalités

Le cas d’Alidu Seidu reste plus délicat. Au moment de la conférence de presse d’Olivier Pantaloni, le défenseur n’était pas encore officiellement un joueur de l’OGC Nice. Sa présence contre Lille dépend donc de sa visite médicale, des dernières formalités administratives et de son niveau de préparation.

Le joueur n’a pas participé au début de saison en Bretagne. Même si son arrivée est finalisée à temps, le staff azuréen devra donc déterminer s’il possède le rythme nécessaire pour entrer immédiatement dans la rotation face au leader du championnat.

Une dernière incertitude dans l’entrejeu

Salis Abdul Samed complète enfin la liste des joueurs incertains. Maintenu à l’écart du groupe depuis le début de l’été, le milieu possède peu de chances d’être retenu. Olivier Pantaloni dispose encore de deux séances pour arrêter sa décision.

Le LOSC se déplacera ainsi sur la Côte d’Azur avec l’occasion de profiter des nombreuses incertitudes adverses. Nice conserve néanmoins quelques possibilités de retour, notamment avec Sanson, avant un rendez-vous important pour confirmer ou contester la première place des Dogues.